Скончалась еще одна казахстанская туристка, попавшая в ДТП в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще одна казахстанская туристка, которая попала в ДТП в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



«Согласно информации турецких врачей, вчера поздно ночью в государственной больнице Алании скончалась еще одна гражданка РК. На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он добавил, что тело ранее погибшего соотечественника уже доставлено в Казахстан.

Напомним, 30 июля утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы. Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.

31 июля утром в результате тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов.