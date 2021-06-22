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    12:25, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Скончалась девочка, впавшая в кому после посещения стоматологии в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера приблизительно в 13:50 часов в Нур-Султане скончалась девочка Алиса Зеленая, впавшая в кому после посещения столичной стоматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О смерти девочки у себя на странице в Instagram сообщила ее мама Анастасия Зеленая.

    «Прости, доченька, что не уберегла. Сегодня в 13:50 Алиса стала ангелом», – написала она.

    В столичном управлении здравоохранения подтвердили информацию.

    «К сожалению, девочка скончалась в Многопрофильной детской больнице №2 к обеденному времени. Мы выражаем глубокие соболезнования маме, родным девочки. Врачи на протяжении всего этого времени, в течение полтора года, пока она находилась под наблюдением, сделали все, что могли. Но, к сожалению, пациентку спасти не удалось», – прокомментировали в пресс-службе управления.

    Мама маленькой Алисы также рассказала о том, что сейчас ждут, когда сделают судмедэкспертизу. «Как все закончится, я обязательно продолжу борьбу», – написала Анастасия Зеленая.

    В последней публикации Анастасия отметила, что сейчас стоматология функционирует под другим названием.

    В стоматологической клиники отказались комментировать случившееся. В колл-центре ответили, что передадут информацию компетентным лицам.

    Напомним, в начале января стало известно, что жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники.

    Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

    9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клиники. Также сообщалось, что ребенок не был дообследован перед операцией.

    Теги:
    Здравоохранение
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