Скончалась девочка, впавшая в кому после посещения стоматологии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера приблизительно в 13:50 часов в Нур-Султане скончалась девочка Алиса Зеленая, впавшая в кому после посещения столичной стоматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О смерти девочки у себя на странице в Instagram сообщила ее мама Анастасия Зеленая.

«Прости, доченька, что не уберегла. Сегодня в 13:50 Алиса стала ангелом», – написала она.

В столичном управлении здравоохранения подтвердили информацию.

«К сожалению, девочка скончалась в Многопрофильной детской больнице №2 к обеденному времени. Мы выражаем глубокие соболезнования маме, родным девочки. Врачи на протяжении всего этого времени, в течение полтора года, пока она находилась под наблюдением, сделали все, что могли. Но, к сожалению, пациентку спасти не удалось», – прокомментировали в пресс-службе управления.

Мама маленькой Алисы также рассказала о том, что сейчас ждут, когда сделают судмедэкспертизу. «Как все закончится, я обязательно продолжу борьбу», – написала Анастасия Зеленая.

В последней публикации Анастасия отметила, что сейчас стоматология функционирует под другим названием.

В стоматологической клиники отказались комментировать случившееся. В колл-центре ответили, что передадут информацию компетентным лицам.

Напомним, в начале января стало известно, что жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клиники. Также сообщалось, что ребенок не был дообследован перед операцией.