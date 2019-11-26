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Скончалась актриса театра и кино Айша Абдуллина в Алматы

26 Ноября 2019 18:15
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Скончалась актриса театра и кино Айша Абдуллина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В возрасте 103 лет скончалась выдающаяся актриса театра и кино, народный артист Казахстана, лауреат Ордена «Парасат» и «Знак почета», ветеран ВОВ Айша Абдуллина, передает МИА «Казинформ».

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«Айша Абдуллина родилась в 1916 году в г. Алматы. В 1935 году окончила двухлетнюю студию при Казахском государственном драматическом театре.

Свою творческую деятельность начала в Академическом театре драмы им. М.Ауэзова. В 1936 году в Москве, в рамках дней казахского искусства и культуры, выступала вместе с великим поэтом Жамбылом Жабаевым, Куляш Байсеитовой и К.Жандарбековым. По итогам декады Айша Абдуллина была награждена Орденом Труда Красного Знамени.

Айша Абдуллина - первая актриса создавшая образ Дездемоны в истории казахского театрального искусства. Позже она переехала в г.Шымкент и в течение 65 лет работала на сцене Академического театра им. Ж.Шанина. На сцене она сыграла более 100 героинь казахской драматургии и мировой классики, создав полноценную галерею женских образов. Среди них талисманом актрисы стали такие роли, как - Енлик, Кыз Жибек, Дездемона. Вековой юбилей актрисы, жизнь и талант которой стал ярким примером для молодого поколения в сфере искусства, было торжественно отмечано в городах Нур-Султан, Алматы и в Шымкенте. За особый вклад в области искусства и культуры Айша Абдуллина получила Государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.

Ей было присвоено звание «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоятся 28 ноября в 09:00 в театре им. М.Ауэзова.

фото: otyrar.kz

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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