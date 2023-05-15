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Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Мая 2023, 16:04
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова Фото из инстаграм аккаунта Малики Муктаровой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае скончалась 23-летняя параспортсменка Малика Мухтарова. На ее странице в Instagram сообщается о том, где и когда проводят Малику в последний путь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малике Мухтаровой было всего 23 года. Несмотря на то, что в детстве ей поставили диагноз ДЦП, благодаря своему упорству и труду, в 2015 году она стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. С 2016 года участвовала в международных конкурсах.

В сентябре 2016 года она стала бронзовым призером Кубка мира по спортивным танцам на колясках. Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. В ноябре того же года Малика стала чемпионкой Азии по танцам на колясках в Тайване. Она завоевала на чемпионате две золотые и одну бронзовую медали.

В июне 2017 года она стала чемпионкой Казахстана. А уже 20 - 23 октября Малика на чемпионате мира, который проходил в Бельгии, заняла два призовых третьих места.

После дважды взяла первенство на Кубке Азии, дважды – «бронзу» Кубка мира. В 2021 году костанайская параспортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии, осенью 2022 года – «золото» на Кубке мира в Словакии.


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