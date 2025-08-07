РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 07 Август 2025 | GMT +5

    Сколько заработала Елена Рыбакина на WTA 1000 в Канаде

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (12-е место в рейтинге WTA) завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Сколько заработала Елена Рыбакина на WTA 1000 в Канаде
    Фото: Sports.kz

    В полуфинале Рыбакина неожиданно проиграла канадке Виктории Мбоко (85-е место).

    За участие в полуфинале теннисистка заработала 206 100 долларов. Также она получит 390 рейтинговых очков. Что касается ее соперницы, то выход в финал принес Мбоко 391 600 долларов и гарантировал ей 650 очков.

    Напомним, по ходу турнира Елена Рыбакина победила американку Хейли Баптист (50-е место), румынку Жаклин Кристиан (52-е место) и двух украинских теннисисток — Даяну Ястремскую (35-е место) и Марту Костюк (28-е место).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают