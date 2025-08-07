Сколько заработала Елена Рыбакина на WTA 1000 в Канаде

В полуфинале Рыбакина неожиданно проиграла канадке Виктории Мбоко (85-е место).

За участие в полуфинале теннисистка заработала 206 100 долларов. Также она получит 390 рейтинговых очков. Что касается ее соперницы, то выход в финал принес Мбоко 391 600 долларов и гарантировал ей 650 очков.

Напомним, по ходу турнира Елена Рыбакина победила американку Хейли Баптист (50-е место), румынку Жаклин Кристиан (52-е место) и двух украинских теннисисток — Даяну Ястремскую (35-е место) и Марту Костюк (28-е место).