Сколько заработала «Астана» за сенсацию в еврокубках

«Астана» сенсационно вышла в общий этап Лиги Конференций и увеличила свой бюджет на солидную сумму, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Благодаря выходу в общий этап казахстанский клуб заработал 3,17 миллиона евро (1,69 миллиарда тенге). Дальше «Астану» могут ждать следующие выплаты: 400 тысяч евро (213,8 миллиона тенге) — за победу на общем этапе, 133 тысячи евро (71,1 миллиона тенге) — за ничью. Также клуб гарантированно получит дополнительные выплаты за маркетинговые и телевизионные права.

В этом еврокубковом сезоне «Астана» выступала только в Лиге Конференций. Во втором отборочном раунде столичная команда победила молдавский «Милсами» (3:2), затем разгромила румынский «Корвинул» (8:2), а в раунде плей-офф сотворила камбэк в противостоянии с норвежским «Бранном» (3:2). На общем этапе Лиги Конференций соперниками «Астаны» будут английский «Челси», португальская «Витория», кипрские АПОЭЛ и «Пафос», сербский ТСЦ и валлийский «Нью-Сейнтс».