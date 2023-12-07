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    17:10, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Сколько зарабатывают жители Шымкента

    зарплата
    Фото: Kazinform

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков назвал минимальную и среднюю зарплату жителей города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Журналисты спросили акима Шымкента, на сколько его зарплата больше самой минимальной заработной платы в городе.

    – Я не могу сразу сказать, на сколько моя зарплата больше. Наверное, чтобы не ошибиться, нужно провести расчеты. Но я свою трудовую деятельность начал с низкой заработной платы. Если мне память не изменяет, получал 18 тысяч тенге, - прокомментировал Габит Сыздыкбеков.

    По его словам, средняя зарплата в городе составляет 270-355 тысяч тенге. Самая низкая заработная плата – 70 тысяч тенге.

    - Поэтапно будем повышать заработную плату сотрудников, которые трудятся на предприятиях, финансируемых из бюджета. Работа в этом направлении ведется, - добавил он.

    Теги:
    Зарплата Регионы Казахстана Регионы Шымкент Акимат
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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