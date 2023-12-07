Сколько зарабатывают жители Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков назвал минимальную и среднюю зарплату жителей города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Журналисты спросили акима Шымкента, на сколько его зарплата больше самой минимальной заработной платы в городе.

– Я не могу сразу сказать, на сколько моя зарплата больше. Наверное, чтобы не ошибиться, нужно провести расчеты. Но я свою трудовую деятельность начал с низкой заработной платы. Если мне память не изменяет, получал 18 тысяч тенге, - прокомментировал Габит Сыздыкбеков.

По его словам, средняя зарплата в городе составляет 270-355 тысяч тенге. Самая низкая заработная плата – 70 тысяч тенге.