Сколько выпускников NIS Караганды выиграли гранты в зарубежные вузы

В Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды в этом году 125 выпускников. Каждый второй получил приглашение на бесплатное обучение в престижный вуз за рубежом или Назарбаев Университет. Некоторые завоевали гранты сразу в несколько учебных заведений, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Гранты в зарубежные вузы завоевали 18 выпускников. Еще 43 поступили в Назарбаев Университет, — сообщили в NIS Караганды об успехах своих выпускников.

18-летний Каныш Берлибеков получил приглашения сразу от трех вузов: Назарбаев Университет, Нью-Йоркский университет Шанхай в Китае и Ульсанский национальный институт науки и техники в Южной Корее. После недолгих раздумий выпускник выбрал обучение в Корее. Получив за рубежом высшее образование, Каныш намерен вернуться в родную страну и внести вклад в ее развитие.

Фото: NIS Караганды

— В Ульсанском университете я выбрал школу бизнеса. Планирую сделать программу двойного диплома, изучая финансы, инженерию и новые технологии. Этот университет признан многими всемирными организациями и предоставляет большие возможности для исследований. Также мне интересна культура Кореи. Мой совет будущим выпускникам — начинать подготовку к поступлению как можно раньше. Важно быть не только хорошо эрудированным, но и иметь поощрения за активное участие в общественной жизни школы, города, опыт волонтерства, победы в различных конкурсах, — говорит Каныш Берлибеков.

Фото: NIS Караганды

Назерке Тулегенова поступила в Berea College в США благодаря отличной успеваемости и высоким баллам по IELTS и SAT. За ее плечами также летняя школа американского вуза по предпринимательству Babson College. По словам выпускницы, основным направлением для учебы она выбрала инженерные технологии с концентрацией в техническом менеджменте, но также хочет изучать бизнес, финансы и компьютерные науки. Это позволит расширить знания и навыки, а значит в будущем стать высокопрофессиональным специалистом и принести пользу родной стране.