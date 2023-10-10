Сколько студентов обучается в колледжах Казахстана

Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев рассказал о выполнении поручения Главы государства по охвату молодежи востребованными профессиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня в 772 колледжах обучаются 531 тысяч студентов. 85 % колледжей осуществляют подготовку кадров по техническим, сельскохозяйственным и сервисным направлениям отраслей экономики. Во исполнение поручения Президента предусмотрен стопроцентный бесплатный охват молодежи востребованными профессиями до 2025 года. Плановый показатель текущего года выполнен, - сказал Гани Бейсенбаев на заседании Правительства.

Однако, по его словам, низким остается уровень охвата выпускников бесплатным ТиПО в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.