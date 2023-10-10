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    11:35, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Сколько студентов обучается в колледжах Казахстана

    молодежь
    Фото: ЦИК РК

    Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев рассказал о выполнении поручения Главы государства по охвату молодежи востребованными профессиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодня в 772 колледжах обучаются 531 тысяч студентов. 85 % колледжей осуществляют подготовку кадров по техническим, сельскохозяйственным и сервисным направлениям отраслей экономики. Во исполнение поручения Президента предусмотрен стопроцентный бесплатный охват молодежи востребованными профессиями до 2025 года. Плановый показатель текущего года выполнен, - сказал Гани Бейсенбаев на заседании Правительства.

    Однако, по его словам, низким остается уровень охвата выпускников бесплатным ТиПО в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

    - Трудоустройство выпускников является одним из основных показателей подготовки кадров. На сегодня этот показатель составляет 77% с учетом пенсионных отчислений и договоров с работодателями. Данный показатель ниже республиканского в Туркестанской и Кызылординской областях, - добавил министр.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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