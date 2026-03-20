Сколько стоят яйца в Атырау

В Атырау заметно подорожали яйца, которые относятся к социально значимым продуктам. В супермаркетах одно яйцо продается по 69-70 тенге, тогда как в небольших магазинах цена достигает 75-80 тенге.

По словам продавцов центрального рынка Атырау, стоимость яиц резко выросла в течение последнего месяца. Как сообщила продавец Анар Сандашова, оптовые поставщики реализуют яйца по 72 тенге, поэтому торговые точки вынуждены продавать их по 75 тенге. По ее словам, в день реализуется всего 5-6 коробок продукции. Снижение объема импортных поставок из России привело к дефициту и как следствие, росту цен.

— На данный момент поставки яиц из России не осуществляются. В основном продаем продукцию казахстанского производства. Однако ее недостаточно. В прошлом году цена поднималась до 67 тенге, летом снижалась до 40 тенге, — отметила продавец.

Согласно официальной статистике, за год цена на яйца в регионе выросла на 14,7%. Об этом сообщили специалисты областного департамента статистики. В свою очередь, в акимате города рост цен связывают с сезонным фактором. По словам специалистов, в этот период на птицефабриках снижается объем производства.

— Цена на яйца ежегодно повышается в феврале, поскольку уменьшается объем производства на птицефабриках. В первую очередь продукция направляется на обеспечение собственных регионов, и только потом в другие области. В настоящее время в Атырау действует компания «Дәулет құс», которая покрывает около 40 процентов спроса. Остальные 60 процентов завозятся из других регионов. Цена на местные яйца категории С0 составляет 65 тенге, категории С1 — 62 тенге, — сообщила заместитель руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алтынай Сарсенова.

Поставки яиц в регион осуществляются из Актобе, Уральска, Павлодара, Кокшетау и Костаная. Поскольку яйца входят в перечень социально значимых продуктов питания, продавцы могут устанавливать торговую надбавку до 15% от закупочной стоимости. Поставщики сначала закупают продукцию в других регионах, добавляют свою наценку, после чего доставляют ее в торговые точки. На формирование цены также влияют транспортные расходы. Ежегодно в этот период наблюдается рост цен.

Напомним, ранее сообщалось, что в стране продолжится экспорт картофеля, а импорт яиц временно приостановлен.