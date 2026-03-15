Сколько стоят услуги ветеринара в городах Казахстана

Если у вас дома есть хотя бы одно животное, то рано или поздно вы вынуждены будете обратиться к услугам ветеринара, ведь забота о питомце — это не только кормление и прогулки, но и своевременное медицинское обслуживание.

Это может быть лечение какой-то болезни или же стерилизация и кастрация, которые, по словам ветеринаров, нужно проводить своевременно. Как отмечают ветврачи, стерилизация и кастрация не только предотвращают появление нежелательного потомства, но и положительно влияют на здоровье самих животных. После операции снижается риск развития заболеваний репродуктивной системы, гормональных нарушений и ряда онкологических заболеваний. Кроме того, питомцы становятся более спокойными и реже проявляют агрессивное поведение.

Кстати, вопрос содержания животных регулируется Законом РК «Об ответственном обращении с животными». Документ предусматривает гуманное отношение к животным, а также меры по предотвращению их бесконтрольного размножения. По мнению специалистов, стерилизация домашних питомцев является одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы.

Мы сравнили цены на первоначальный прием животного у ветврачей различных областей страны, а также на проведение процедур кастрации и стерилизации кошек и собак. Стоимость услуги зависит от вида животного, его возраста и веса, а также используемых препаратов и уровня ветеринарной клиники.

Перед операцией специалисты проводят обязательный осмотр животного, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. В частности — многие клиники обязательным условием прописывают сдачу ряда анализов и УЗИ сердца.

Итак, первичный осмотр ветеринара в Казахстане колеблется от 1500 до 5500 тенге. Опять-таки все зависит от того, осмотрит вашего питомца ветеринар, работающий в небольшом веткабинете, или же вы отвезете его в престижную клинику. Самые дешевые расценки на прием можно встретить в Алматы от 1500 тенге.

Минимально за 2 тысячи тенге вы найдете первоначальный осмотр ветеринара в Талдыкоргане, Семее, Таразе, Кокшетау, Кызылорде, Шымкенте. Чуть дороже — уже в 3 тысячи — вы заплатите за прием вашего котика или собачки в Туркестане, Павлодаре, Астане, Костанае, Уральске.

Дороже среднего расценки в Петропавловске, Актобе — по 3500 тенге за осмотр, и Усть-Каменогорске — 4000 тенге. А вот в Караганде и Жезказгане вам придется раскошелиться и заплатить за постановку диагноза для своего четвероногого друга 5500 тенге.

Самую дешевую кастрацию кота можно найти в Таразе — от 4000 тенге, Кызылорде и Петропавловске — от 5000 тенге. Но будьте готовы, что после процедуры вам понадобиться купить еще ряд лекарств и воротник для своего любимца, которые в некоторых дешевых клиниках не входят в стоимость.

В Шымкенте можно кастрировать своего кота за 6000 тенге, в Семее, Усть-Каменогорске, Актобе и Астане — за 7000 тенге, в Павлодаре — за 7500 тенге. От 8 тысяч тенге операция стоит в Уральске и Кокшетау. Это в небольших клиниках, в более респектабельных процедура оценивается в 12000-13500 тенге. Минимально за 11500 тенге вашему коту проведут операцию в Караганде, Жезказгане и за 12 тысяч — в Алматы и Костанае. Самые дорогие расценки на процедуру в Туркестане — 15000 тенге.

Стерилизация кошки всегда стоит дороже, потому как операция гораздо сложнее. В Таразе и Шымкенте цены стартуют от 6000-7000 тенге, но местами доходят до 15 тысяч. Чуть дороже процедура в Петропавловске — от 9000 тенге, а также Семее и Кызылорде — от 10000 тенге. Средние расценки на стерилизацию кошки можно найти в Астане и Усть-Каменогорске — от 11500 тенге, Кокшетау — от 12000 тенге. В 15 тысяч оценивают процедуру павлодарские, туркестанские и уральские ветеринары. В Алматы и Актобе минимально вы сможете стерилизовать вашу любимицу за 17500 тенге. Ну и самую дорогую стерилизацию встретишь в Караганде, Жезказгане — по 19000 тенге и Костанае — за 20000 тенге.

Если стоимость кастрации и стерилизации у кошек и котов в основном фиксированная, то у собак она, как правило, зависит от веса, ведь чем больше животное, тем больше будет расход наркоза. Тем не менее, кастрацию небольшого кобеля в Семее можно сделать за 7000 тенге, в Таразе и Костанае — за 8000 тенге. От 10 тысяч тенге для маленьких песиков процедура обойдется в Павлодаре, Петропавловске и Шымкенте, от 12000 — в Уральске, Кызылорде и Алматы. Чуть дороже кастрация маленьких кобелей в Туркестане, Усть-Каменогорске и Астане — уже от 15000 тенге. Самая дорогая — в Кокшетау, где она стартует от 20000 тенге.

А вот стерилизация собак — процедура не из дешевых. В некоторых регионах маленькой собачке ее можно сделать от 10-12 тысяч тенге (Шымкент, Семей), но в большинстве областей в среднем она стоит от 20 тысяч.

Так, ниже среднего цены встречаются в Туркестане, Петропавловске и Павлодаре — от 15000 тенге и в Астана — от 17000 тенге. От 20 до 25 тысяч вы минимально заплатите за стерилизацию любимой собачки в Костанае, Усть-Каменогорске, Кызылорде и Уральске. А вот в Алматы и Кокшетау процедура даже при минимальных расходах будет весьма дорогой — от 31000 и 40000 тенге, соответственно.

Ветеринары также напоминают о необходимости регулярных визитов к врачу для вакцинации, профилактических осмотров и консультаций по уходу за питомцами. В среднем по Казахстану сделать общий анализ крови своего питомца стоит 3000-8000 тенге, биохимический — 3000-20500 тенге.

УЗИ обойдется от 4000 до 10000 тенге в зависимости от органа и клиники, рентген — от 3000 до 12000 тенге. Некоторые клиники предлагают ежегодный чек-ап питомца, куда входят клинический и биохимический анализы крови, рентген (2 проекции) и УЗИ брюшной полости. Стоит такая услуга 24 000 тенге.

