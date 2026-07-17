Сколько стоят билеты на финал ЧМ-2026 по футболу

Билеты на финал чемпионата мира по футболу 2026 года могут стать самыми дорогими за всю историю спортивных мероприятий на территории США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yahoo Sports .

Матч Испания-Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси.

Согласно данным онлайн-платформы TickPick, средняя цена билетов на матч составляет $11 327, что делает их самыми дорогими билетами в истории по средней цене покупки.

Предыдущий максимум был установлен на Суперкубке 2024 года, когда средняя цена билета на матч «San Francisco 49ers» против «Kansas City Chiefs» составила $9411.

Самый дешевый билет на финал чемпионата мира по футболу 2026 года начинается от $ 7 451.

Самая крупная покупка на TickPick - это два билета в секторе 115A, ряд 21, за $28 479 каждый.

Как пишет USA Today, цены могли быть выше, если бы Англия вышла в свой первый финал с 1966 года, или если бы США смогли сыграть свой первый финал на родной земле.

Когда и где смотреть матч Испания — Аргентина, читайте здесь.