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    10:37, 30 Май 2024 | GMT +6

    Сколько стоят абонементы на проезд по платным дорогам в РК и как их оформить

    Автомобиллар
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Пользователи автомобильных дорог в РК  могут приобрести месячный и годовой абонемент на проезд по платным дорогам.  Главное условие – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку (район регистрации ТС берется из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Заявку на абонементы можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы. 

    Сколько стоят абонементы:

    1. Абонементы на один месяц (30 календарных дней):

    • Для легковых – не предусмотрено; 
    • Для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 2 МРП (7384 тенге); 
    • Для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 4 МРП (14 768 тенге); 
    • Для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 6 МРП (22 152 тенге); 
    • Для грузовых автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 8 МРП (29 536 тенге); 
    • Для грузовых автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 10 МРП (36 920 тенге). 

    2. Абонементы на один год (365 календарных дней):

    • Для легковых – 1 МРП (3692 тенге); 
    • Для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 20 МРП (73 840 тенге); 
    • Для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 40 МРП (147 680 тенге); 
    • Для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 60 МРП (221 520 тенге); 
    • Для грузовых автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 80 МРП (295 360 тенге); 
    • Для грузовых автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП (369 200 тенге). 

    Как оформить абонемент:

    1. Через контакт-центр 1403 - пополнить номер автомобиля в соответствии со стоимостью абонемента и обратиться в контакт центр для подключения услуи.

    2. Через сайт kaztoll.kz - Зарегистрироваться на сайте kaztoll.kz; - Добавить свое транспортное средство; - Выбрать раздел «Оформить абонемент» и отметить необходимый вид абонемента (месячный, годовой).

    3. На пунктах взимания платы (ПВП) или в центрах по работе с клиентами (ЦРК): - Обратиться к операторам на ПВП или ЦРК - Произвести оплату абонемента удобным способом (картой, наличными или через интернет-банкинг). 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Транспорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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