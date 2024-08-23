Сколько стоит школьная форма в разных регионах Казахстана

До начала учебного года осталось чуть больше недели. И сейчас для многих казахстанских семей главная задача — собрать детей в школу. Нужно купить не только канцелярию, но и школьную форму, при этом уложившись в свой бюджет и не расстроив ребенка. Сколько стоит школьная форма в разных регионах страны, читайте в обзоре агентства Kazinform.

В Казахстане установлены единые требования к школьной форме. Форма должна соответствовать светскому характеру обучения, фасон следует выбирать в классическом стиле, допускается смешение не более трех цветов.

Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, рубашку поло или тенниску. Брюки свободного кроя, закрывающие щиколотки.

Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту или же кардиган, рубашку поло или тенниску, сарафан.

Если брать только самый необходимый минимум, можно уложиться в 30 тысяч тенге. Но это без учета, что одних только школьных рубашек и блузок детям обычно нужно штуки три. И это понятно: они растут, пачкаются краской на уроках рисования, вещи рвутся.

В Актобе и Семее школьную форму можно купить за 20-40 тысяч тенге. В Усть-Каменогорске форма стоит 25-50 тысяч тенге. В Уральске — 25-40 тысяч тенге.

В Кокшетау — можно уложиться в 35-50 тысяч тенге. В Петропавловске цены на школьную форму стартуют от 20 тысяч тенге, если вы берете базовый набор одежды. Черные и синие костюмы можно найти по 15 тысяч тенге. Рубашки для мальчиков стоят 5000 тенге.

Опять же нельзя забывать, о том, что цены на продукцию из Китая и у местных производителей отличаются. Влияет на цену и качество ткани. Заглянем в каталог основного производителя школьной формы в Северо-Казахстанской области. Брюки для мальчика предлагают приобрести за 9000 тенге, жилет стоит 9-10 тысяч, галстук — 1300, пиджак — 18-20 тысяч тенге. Все это выйдет в 40 тысяч. И еще придется докупить рубашку. Жакет для девочки здесь можно приобрести за 15 000 тенге, жилет — 9600, юбка стоит около 8000, сарафан — 16 000, пиджак — 18 000, брюки — 13 000.

В Костанае минимальный набор вещей для школы можно приобрести за 25-30 тысяч тенге. Если купить все из списка, стоимость будет выше. Местные производители — швейные фабрики «Большевичка» и «Азурит» предлагают костанайцам одежду по достаточно демократичным ценам. Юбки — от 3500 до 6000 тенге, жакеты — от 15 до 20 тысяч тенге, брюки на мальчика — от 10 000 тенге, брючный костюм — 17-24 тысячи тенге.

На местных базарах рубашки и блузки для девочек можно купить за 4-10 тысяч тенге, рубашки для мальчиков — 5-10 тысяч, брюки для мальчиков — от 10 000, костюм для мальчика — от 15 000, пиджак и юбку для девочки — от 12 до 22 тысяч тенге. Бантики стоят от 700 до 1500 тенге, гольфы — от 800 до 2500 тенге.

В торговых домах костюм мальчика стоит дороже — от 34 до 65 тысяч, блузки от 4 до 11 тысяч, юбки, платья — от 5 до 15 тысяч, брюки для мальчиков — от 11 до 17 тысяч, рубашку для мальчика предлагают приобрести от 8 до 22 тысяч тенге.

В Атырау школьная форма стоит — 30-45 тысяч тенге. Костюм на мальчика — 30-45 тысяч, блузки для девочек — 6,5-10 тысячи, пиджак на девочку — 17 000, юбка — 9-15 тысяч.

В Кызылорде, чтобы одеть ребенка в школу, тоже нужно потратить 30-40 тысяч. Сарафан стоит — 8-10 тысяч, платья — 4-20 тысяч, жилетка — 11-14 тысяч, костюм для мальчиков — 15-45 тысяч, брюки — 6-25 тысяч тенге.

В Караганде минимальная цена начинается от 25 000 тенге. Сарафаны здесь стоят от 8000, рубашки — от 3,5-20 тысяч, жилетки — от 13 тысяч, костюмы для мальчиков — от 18 до 45 тысяч, брюки — от 8 до 20 тысяч тенге. Еще придется потратиться на спортивный костюм и обувь. В Жезказгане цены такие же, в некоторых местах — на 5-10% дороже, но качественных вещей здесь меньше.

В Туркестане школьную форму можно приобрести за 30-50 тысяч тенге. Рубашка для мальчика – 6000, брючный костюм в среднем - 30-45 тысяч, блузка 6-10 тысяч, пиджак для девочки -15-25 тысяч, юбка - 6-10 тысяч.

В Павлодаре, чтобы купить самый базовый набор вещей к школе, нужно от 35 тысяч тенге и выше. Так рубашки для девочек стоят 3-9,5 тысячи, юбки – 4-10 тысяч, брюки для девочек 5-11 тысяч, пиджаки -12-24 тысячи, рубашки для мальчиков - 4-8 тысяч, костюм – 30 000, брюки - 10-12 тысяч тенге.

В Талдыкоргане форма обойдется от 30 тысяч тенге. Блузку и юбку для девочки можно найти за 8000 тенге, костюм на мальчика обойдется в 15-25 тысяч тенге.

В Астане, Алматы и Шымкенте спокойно можно найти форму от крупных производителей в их фирменных магазинах, но есть и варианты дешевле. Средний ценник на базовый набор вещей на первое время –25-40 тысяч тенге.

Инфографика Kazinform

На что именно стоит обратить внимание при выборе школьной формы, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

- Выбор школьной формы — важная задача, с которой сталкиваются родители и дети в начале учебного года. От того, насколько форма удобна, зависит комфорт и настроение ученика на протяжении всего дня. Рассмотрим основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе школьной формы. Это материал: качество ткани играет ключевую роль. Форма должна быть сшита из натуральных или смесовых тканей, обеспечивающих комфорт и долговечность. Избегайте полностью синтетических тканей, которые могут вызывать раздражение кожи и не пропускают воздух. Одежда не должна сковывать движений. Убедитесь, что ребенок может свободно поднимать руки и садиться, - отмечают специалисты.

Если говорить о базовом наборе вещей, действительно, можно уложиться в сравнительно небольшую сумму. Однако ребенку еще нужно приобрести спортивную форму и обувь. И лучше иметь хотя бы пару рубашек, а не одну. Да и ребенок не всегда согласится на самый дешевый вариант, а недорогая блузка может оказаться полностью синтетической - в ней будет жарко и некомфортно.

Если покупать все вещи из списка – от пиджака до тенниски, то с обувью, спортивной формой, с учетом пожеланий и возраста ребенка окончательная сумма, которую придется потратить, чтобы одеть и обуть школьника, определенно будет выше 30 тысяч тенге, возможно, в 2-3 раза. Другими словами, все зависит от предпочтений и возможностей каждой конкретной семьи.

При этом недавно телеграм-канал Геостатистика, сообщил, что в Казахстане самая дорогая среди стран СНГ. По данным портала, речь идет о 70 тысячах тенге, а дешевле всего школьная форма стоит в Азербайджане.

Отметим, что в этом году в Казахстане, по данным Министерства просвещения, в первые классы уже зачислены более 336 000 детей.