Сколько стоит похоронить человека в Казахстане

Потеря родных и близких людей — событие эмоционально и психологически тяжелое. Однако этот этап сопряжен с ритуалами, которые принято выдерживать. Церемония похорон требует финансовых средств независимо от вероисповедания человека. В какую сумму обойдутся похороны в Казахстане — в материале корреспондента агентства Kazinform.

По самым минимальным и приблизительным подсчетам похороны мусульманина в Казахстане (без учета поминального обеда) обойдутся в примерно чуть более 100 тысяч тенге, православного — в сумму около 200 тысяч тенге. В Алматы, например — от 110 тысяч и 120 тысяч тенге, соответственно. Стандартные похороны, которые выбирают чаще всего — на 50-60 тысяч тенге дороже. Цена может возрастать или уменьшаться в зависимости от того, в какое ритуальное агентство обращаться или организовывать похороны самостоятельно. Отличаться будет сумма в большую или меньшую сторону по регионам. Нужно учитывать, что поминальный обед и благоустройство места захоронения увеличат ее в несколько раз. Порогового значения нет. Какие похороны устраивать — скромные или пышные — решают родственники усопшего. Ритуальные агентства готовы исполнить любые пожелания заказчиков. В том числе предложить гробы по цене 200-300 тысяч и более тенге, установить эксклюзивные памятники и скульптуры, гранитные комплексы стоимостью в 6 млн тенге и прочее.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Первое, что нужно сделать близким умершего человека — оформить свидетельство о смерти. При желании можно получить единовременную выплату на погребение. С 2020 года процесс регистрации смерти в Казахстане оптимизировали, сократив перечень документов. Получить услугу можно в любом регистрирующем органе. После дня подтверждения факта смерти выдается электронное уведомление о регистрации смерти.

Некоторым категориям граждан государство выплачивает единовременное пособие на погребение. В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, получателя государственной базовой пенсионной выплаты выплачивается 35 МРП (129,2 тысяч тенге); участника/инвалида ВОВ — 36,6 МРП (135,1 тысяч тенге). Если умер получатель государственных социальных пособий, членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение в размере 15,7 МРП (57,9 тысяч тенге). В случае смерти человека, имеющего пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, выплачивается 94 МРП (347 тысяч тенге). Пособие выплачивается родственникам умершего или лицам, осуществившим погребение.

Согласно Земельному кодексу РК, участок не менее шести квадратных метров на кладбище выдается бесплатно. Чтобы получить его, нужно предоставить администрации кладбища свидетельство о смерти, заполнить необходимые документы, выбрать место. Копка могилы оплачивается. В разных регионах эта услуга стоит от 75 тысяч тенге. Чтобы доставить тело на кладбище, понадобится катафалк — 15 тысяч тенге за аренду, для перевозки людей автобус — 17 тысяч тенге, услуги гробовщиков — 25 тысяч тенге.

Похороны и поминальные обеды у мусульман

Для похорон мусульманина требуются несколько атрибутов. В частности, ткань, в которую оборачивают тело, масло. Готовые комплекты можно приобрести от 8 тысяч тенге. Кто-то покупает ковер — тогда затраты возрастут.

Омывание могут проводить близкие. Если это делают приглашенные, то конкретной ставки нет. Как и на услуги муллы. Каждый дает столько, сколько может. Копка могилы обойдется в 70 тысяч тенге, специальная доска для похорон — 15 тысяч тенге.

Кроме того, раздают тем, кто пришел на похороны, полотенца. Это еще одна статья расходов. На маркетплейсах, как минимум, одно небольшое полотенце стоит 600 тенге.

Поминальные обеды можно проводить в столовых или кафе — минимум 2,5 тысяч тенге на человека. Поминальный обед в столовой при мечети — 800 тенге. Но отдельно нужно приобретать мясо, фрукты, сладости, готовить баурсаки, лепешки. Варят обязательно конину или баранину — 150 тысяч тенге четверть лошади и 50-60 тысяч тенге стоит баран. Итоговая стоимость обеда будет зависеть от количества человек, набора и качества продуктов и может достигать миллиона и более тенге.

В то же время в книге «Джаназа и похоронные обряды», которую несколько лет назад выпустило ДУМК, в том числе описан регламент проведения поминальных обедов. В стандартное меню входят вода, хлеб, плов, чай, сухофрукты, баурсаки и сметана.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Похороны и поминальные обеды у православных христиан

Ритуальные агентства в Петропавловске предлагают атрибуты для похорон в разной ценовой категории. Все зависит от материала, оформления и качества. Самый дешевый гроб стоит 30 тысяч тенге. Есть и за 200 тысяч тенге и выше, но спросом такие пользуются нечасто. Минимальная цена креста — 9 тысяч тенге. Но может достигать и 50 тысяч тенге.

Церковный похоронный набор, который включает свечи, крестик, венчик, подушку и покрывало, стоит от 7 тысяч тенге. На маркетплейсах можно купить в два раза дешевле. Венки и траурные ленты, минимум, стоят 3,5-5 тысяч и 1 тысячу тенге, соответственно. Некоторые ритуальные агентства предлагают одежду и обувь для усопших. Но эти затраты необязательны, одежду можно использовать и ту, что была у покойного при жизни.

По церковной традиции усопших отпевают в храме. Но чаще священник приезжает домой. Еще один вариант — когда священник совершает отпевание в храме. Такое практикуют, когда нет возможности для приезда священнику либо отпевание совершают после погребения. В этом случае родственникам усопшего дают горсть земли, которую рассыпают сверху на могилу. Очное и заочное отпевание стоят 15 тысяч и 12 тысяч тенге соответственно.

После похорон проводится поминальный обед. Минимальная цена за одного человека — 2,5 тысяч тенге. Но это минимальный набор блюд. Как правило, продукты покупаются дополнительно. И конечная стоимость тоже может составить сотни тысяч тенге. Особенно если желающих проводить в последний путь усопшего немало.

И церковь, и мечеть рекомендуют не превращать поминальные обеды в пиршества.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Благоустройство и памятники

Отдельная и затратная статья расходов — установка памятника, оградки, благоустройство территории. Здесь разбег цен большой, выбор предоставляется огромный. Все зависит от желания и финансовых возможностей заказчиков.

Памятники изготавливают из мраморной крошки, декоративного бетона, мрамора и гранита. Минимальная стоимость изделия из мраморной крошки — от 27 тысяч тенге, декоративного бетона — от 30 тысяч тенге, из мрамора — от 40 тысяч тенге, из гранита — от 70 тысяч тенге. На конечную стоимость влияет не только выбранный материал, но и размеры, сложность изготовления. Например, цена гранитного может достигать полумиллиона тенге.

Простая установка памятника обойдется в 25-75 тысяч тенге, на площадку — от 120 до 700 тысяч тенге. Укладка тротуарной плитки — 16 тысяч тенге за квадратный метр. Оградка — от 30 тысяч тенге.

Строительство мазара на мусульманском кладбище обойдется, как минимум, в 400 тысяч тенге. Кумбез на мазар — от 100 тысяч тенге. Мазарная плита без портрета — от 14 тысяч тенге.

Некоторые компании, специализирующиеся на изготовлении памятников и благоустройстве территорий, предлагают услуги по дальнейшей уборке и уходу за могилами. Разовая уборка может стоить 3-15 тысяч тенге в зависимости от видов работ. Комплексная уборка три раза в год — 25 тысяч тенге. Эти услуги востребованы у тех, кто живет не в местности, где похоронен усопший, и не может самостоятельно ухаживать за могилами близких.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Морг, бальзамирование и кремация

Услуги морга платные. Исключение — детские трупы. Как правило морги находятся в ведении городских и областных больниц скорой медицинской помощи. По информации пресс-службы медучреждения, морг оказывает услуги по сохранению трупа — 6 тысяч тенге за одни сутки, санобработке (туалет) тела — 8 тысяч тенге. В аренду предоставляется помещение для проведения прощания с усопшим — 8 тысяч тенге за полчаса. Также морги могут оказывать услуги по бальзамированию трупа — одна процедура стоит 15 тысяч тенге.

Крематория в Казахстане нет. На протяжении нескольких лет желающие кремировать своих близких пользуются услугами крематориев, расположенных в соседней России. Чаще всего груз-200 отправляют в Новосибирск. Доставку тела и возвращение праха организовывают ритуальные агентства. Но далеко не все. Например, одно из ритуальных агентств Алматы предлагает доставку тела автотранспортом и проведение кремации в Новосибирске за 700 тысяч тенге, из Астаны — 880 тысяч тенге, самолетом из Алматы в Москву — 1,2 млн тенге.

Похороны неопознанных и невостребованных

Для неопознанных трупов, лиц без определенного места жительства, невостребованных трупов на кладбищах отводят специальные места, которым присваивают номера.

Сотрудники морга при наличии таких трупов сообщают о них в полицию. Невостребованные трупы предают земле ритуальные организации, которые выиграли конкурс на содержание мест захоронений и погребение.