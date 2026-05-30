Сколько стоит отправить ребенка в лагерь летом 2026 года

Цены на загородные детские лагеря в Казахстане заметно разнятся: от 30 тысяч до 400 тысяч тенге за смену. Стоимость путевки зависит как от продолжительности отдыха, так и от условий проживания и программы лагеря, передает корреспондент агентства Kazinform.

Самыми дорогими регионами для детского отдыха стали Уральск, Шымкент и Алматы. Здесь стоимость отдельных смен в загородных лагерях достигает 260– 400 тысяч тенге. Как правило, речь идет о лагерях с расширенной программой, где предусмотрены языковые курсы, спортивные секции, творческие мастер-классы и дополнительные развивающие занятия.

Средний ценовой сегмент представлен лагерями Астаны, Кокшетау, Конаева, Караганды, Тараза и Туркестана. Стоимость отдыха здесь составляет примерно от 100 тысяч до 250 тысяч тенге в зависимости от длительности смены и условий.

Наиболее доступные варианты отдыха предлагают Атырау, Петропавловск, Талдыкорган и Усть-Каменогорск, где цены начинаются от 30–55 тысяч тенге за одну смену продолжительностью 7-10 дней.

При этом стоимость напрямую зависит не только от количества дней отдыха, но и от инфраструктуры лагеря, питания, расположения и насыщенности программы.

Помимо загородных лагерей, практически во всех городах страны действуют тематические, языковые, спортивные, творческие и IT-лагеря. Также в летний период работают пришкольные и дневные лагеря, которые остаются наиболее доступным вариантом отдыха для детей.

