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    13:54, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько средств потребуется на перевод советских мультфильмов – ответ вице-министра культуры

    мультфильмы
    Фото: кадр из мультфильма

    Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что на перевод советских мультфильмов на казахский язык понадобится немного денег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Здесь нет ни инициативы, ни организационных вопросов. Депутат задал личный вопрос. Некоторые мультфильмы, выпущенные в советское время, не имеют никаких противоречий с человеческой и этической точки зрения. Поэтому их можно перевести. При необходимости переведем. Это не стоит больших денег. Потому что мы уже переводим зарубежный контент. В этом контексте имеется и анимационный контент. Мы не просим никаких реальных денег, мы не требуем много денег. Мы реализуем его в рамках утвержденного бюджета. Я не имею в виду все советские мультфильмы. Выберем, все обсудим, - сказал Канат Искаков, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

    Он также отметил, что возможно будет проведено общественное обсуждение этого вопроса.

    - Может быть, будет проведено общественное обсуждение и отбор, и в самом деле, если содержание советской эпохи соответствует нашим традициям и сущности, то почему бы не перевести. Но это надо еще проанализировать, - добавил вице-министр.

    Он также оценил работу современных казахстанских мультипликаторов.

    - Это не моя инициатива, а инициатива депутата, вопрос депутата. Казахская анимация удовлетворяет процентов на 80-90 наших духовных потребностей, - добавил Канат Искаков.

    Теги:
    Минкультуры и информации Парламент Новости кино Общество Казахский язык
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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