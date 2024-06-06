Сколько средств потребуется на перевод советских мультфильмов – ответ вице-министра культуры

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что на перевод советских мультфильмов на казахский язык понадобится немного денег, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Здесь нет ни инициативы, ни организационных вопросов. Депутат задал личный вопрос. Некоторые мультфильмы, выпущенные в советское время, не имеют никаких противоречий с человеческой и этической точки зрения. Поэтому их можно перевести. При необходимости переведем. Это не стоит больших денег. Потому что мы уже переводим зарубежный контент. В этом контексте имеется и анимационный контент. Мы не просим никаких реальных денег, мы не требуем много денег. Мы реализуем его в рамках утвержденного бюджета. Я не имею в виду все советские мультфильмы. Выберем, все обсудим, - сказал Канат Искаков, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

Он также отметил, что возможно будет проведено общественное обсуждение этого вопроса.

- Может быть, будет проведено общественное обсуждение и отбор, и в самом деле, если содержание советской эпохи соответствует нашим традициям и сущности, то почему бы не перевести. Но это надо еще проанализировать, - добавил вице-министр.

Он также оценил работу современных казахстанских мультипликаторов.