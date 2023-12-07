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    21:27, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Сколько семей обеспечены жильем в области Абай

    пресс-служба акима области Абай
    Фото: пресс-служба акима области Абай

    В акимате области Абай под председательством главы региона Нурлана Уранхаева состоялось заседание областной общественной рабочей группы по решению проблем многодетных и малообеспеченных семей, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат. 

    В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, работа комиссии по работе с многодетными семьями по Аягозскому району, развития инфраструктуры поселка Комсомольский города Семей (пассажирские перевозки, освещение, остановка, ремонт дорог и т. д.), а также эффективность работы частных судебных исполнителей касательно выплат алиментов.

    пресс-служба акима области Абай
    Фото: пресс-служба акима области Абай

    — За 10 месяцев 2023 года 527 семей были обеспечены жильем, в том числе социально-уязвимые семьи — 244, многодетные семьи — 161, дети-сироты — 55, граждане РК, единственное жилище которых признано аварийным — 14 семей. До конца года планируется выдать еще около 150 квартир, — сообщили в пресс-службе акимата.

    В настоящее время в регионе ведется строительство 26 кредитных домов с использованием государственных средств, что позволит предоставить около 1500 квартир и существенно улучшить жилищные условия населения.

    По итогам заседания акимом области Абай было протокольно поручено взять под контроль поднятые вопросы.

    Теги:
    Регионы Казахстана Очередь на жилье Акимат Жилье Абай Акимы
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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