Сколько семей обеспечены жильем в области Абай

В акимате области Абай под председательством главы региона Нурлана Уранхаева состоялось заседание областной общественной рабочей группы по решению проблем многодетных и малообеспеченных семей, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, работа комиссии по работе с многодетными семьями по Аягозскому району, развития инфраструктуры поселка Комсомольский города Семей (пассажирские перевозки, освещение, остановка, ремонт дорог и т. д.), а также эффективность работы частных судебных исполнителей касательно выплат алиментов.

Фото: пресс-служба акима области Абай

— За 10 месяцев 2023 года 527 семей были обеспечены жильем, в том числе социально-уязвимые семьи — 244, многодетные семьи — 161, дети-сироты — 55, граждане РК, единственное жилище которых признано аварийным — 14 семей. До конца года планируется выдать еще около 150 квартир, — сообщили в пресс-службе акимата.

В настоящее время в регионе ведется строительство 26 кредитных домов с использованием государственных средств, что позволит предоставить около 1500 квартир и существенно улучшить жилищные условия населения.

По итогам заседания акимом области Абай было протокольно поручено взять под контроль поднятые вопросы.