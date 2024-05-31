Сколько сберегательных счетов в Отбасы банке у детей до 18 лет

Казахстанцы не старше 18 лет также могут открывать сберегательные счета в Отбасы банке. Сейчас таких вкладчиков насчитывается порядка 360 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 2024 года в Отбасы банке можно копить не только на жилье, но и на образование. Эта услуга наиболее популярна в Алматы, Шымкенте и Мангистауской области.

— Ежедневно казахстанцы открывают порядка 150 образовательных депозитов. За четыре месяца, с февраля по май, у нас уже действует 17 тысяч счетов Aqyl. Это значит, что родители осознанно подходят к будущему обучению своих сыновей и дочерей. Наш новый продукт им пришелся по душе. Например, сейчас максимальная сумма накоплений на одном из депозитов Aqyl в Отбасы банке составляет 2,4 млн тенге, — сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

В Отбасы банке сообщили, что самый маленький держатель депозита Aqyl — двухнедельный младенец из Актау. Его родители с помощью Отбасы банка уже накопили на собственное жилье и недавно отметили новоселье. Теперь мама и папа копят в банке деньги на образование своих детей.

Самый взрослый вкладчик Aqyl — 60-летняя пенсионерка из Жанаозена. Она решила сама копить деньги, чтобы в дальнейшем передать сбережения своему внуку. Сейчас мальчику 3 года.

Также депозит Aqyl очень востребован среди многодетных семей. В Отбасы банке счета на образование открывают семьи, где есть пять, шесть или семь детей. Рекордсменами по открытию депозита Aqyl стали супруги из Тараза. Они воспитывают 8 детей — троих дочерей и пятерых сыновей. И на каждого из них открыт депозит на образование.