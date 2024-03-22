Сколько получают присяжные заседатели за участие в суде

В Верховном суде РК озвучили механизм оплаты участия присяжным заседателям в суде, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Присяжному заседателю участие оплачивается по окончании рассмотрения конкретного дела, а в случае, если рассмотрение дела затягивается, ежемесячно из бюджетных средств перечисляют вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи райсуда. Получается, около 18 тысяч тенге в день с сохранением места работы, - сообщили в Верховном суде в ответе на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Также отмечается, что при этом один человек не может быть присяжным дважды в год.

- Функции присяжных регулируют закон о присяжных и Уголовно-процессуальный кодекс. Командировочные расходы возмещаются в порядке и размере, установленном законодательством для работников госучреждений, содержащихся за счет средств республиканского бюджета, - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, на главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева вызовут 300 кандидатов-присяжных из единого списка. Языком судопроизводства станет русский.