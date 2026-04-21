Сколько платят за добровольную сдачу оружия в 2026 году в Шымкенте
Размер денежного вознаграждения напрямую зависит от типа оружия и его технического состояния, которое определяет специальная комиссия, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте началась республиканская акция по добровольному выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кампания направлена на обеспечение общественной безопасности и предотвращение преступлений, совершаемых с применением незарегистрированного арсенала.
— Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности, а также могут получить денежное вознаграждение в установленном порядке, — отметили в ДП Шымкента.
От пулемета до патрона: полный перечень выплат в 2026 году
Размер вознаграждения привязан к месячному расчетному показателю, который в 2026 году составляет 4 325 тенге.
Огнестрельное нарезное оружие:
- автомат или пулемет от 129 750 до 432 500 тенге;
- винтовка или карабин от 64 875 до 216 250 тенге;
- пистолет или револьвер от 51 900 до 173 000 тенге.
Гладкоствольное и травматическое оружие:
- гладкоствольное ружье от 38 925 до 129 750 тенге;
- травматический пистолет или револьвер от 12 975 до 43 250 тенге.
Взрывчатые вещества и устройства:
- гранаты, мины, артиллерские снаряды или взрывные устройства 30 275 тенге (7 МРП) за единицу;
- взрывчатые вещества 25 950 тенге (6 МРП) за каждые 1000 грамм.
Боеприпасы (патроны):
- патрон к нарезному оружию (калибр более 5,6 мм) 123,6 тенге за штуку;
- патрон к нарезному оружию (калибр 5,6 мм) 37,6 тенге за штуку.
Окончательную стоимость каждого предмета устанавливает экспертная комиссия, распределяя оружие по трем категориям. К первой категории относятся новые или полностью исправные экземпляры, за которые выплачивают 100% стоимости. Вторая категория предполагает выплату 70% за рабочее оружие с небольшими дефектами или следами коррозии. К третьей категории относятся неисправные и опасные в эксплуатации предметы. Даже если их восстановление нецелесообразно, государство выкупает такой арсенал за 30% от цены, чтобы исключить риск использования в криминальных целях.
Как сдать оружие правильно и безопасно
Сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят горожан не проявлять лишнюю самодеятельность. Категорически запрещено приносить в отделы полиции заряженное оружие. Если вы не знаете, как разрядить предмет, лучше к нему не прикасаться. В ведомстве пояснили, что если самостоятельная перевозка кажется рискованной, достаточно позвонить по номеру 102. Сотрудники сами приедут по адресу и проведут изъятие. Это также считается добровольной сдачей с сохранением права на выплату.
Для участия в акции по добровольному выкупу оружия необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, имея при себе оригинал удостоверения личности.
Напомним, ранее МВД РК утвердило новую инструкцию по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, а также пиротехники.