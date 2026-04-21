Сколько платят за добровольную сдачу оружия в 2026 году в Шымкенте

В Шымкенте началась республиканская акция по добровольному выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кампания направлена на обеспечение общественной безопасности и предотвращение преступлений, совершаемых с применением незарегистрированного арсенала.

— Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности, а также могут получить денежное вознаграждение в установленном порядке, — отметили в ДП Шымкента.

От пулемета до патрона: полный перечень выплат в 2026 году

Размер вознаграждения привязан к месячному расчетному показателю, который в 2026 году составляет 4 325 тенге.

Огнестрельное нарезное оружие:

автомат или пулемет от 129 750 до 432 500 тенге;

винтовка или карабин от 64 875 до 216 250 тенге;

пистолет или револьвер от 51 900 до 173 000 тенге.

Гладкоствольное и травматическое оружие:

гладкоствольное ружье от 38 925 до 129 750 тенге;

травматический пистолет или револьвер от 12 975 до 43 250 тенге.

Взрывчатые вещества и устройства:

гранаты, мины, артиллерские снаряды или взрывные устройства 30 275 тенге (7 МРП) за единицу;

взрывчатые вещества 25 950 тенге (6 МРП) за каждые 1000 грамм.

Боеприпасы (патроны):

патрон к нарезному оружию (калибр более 5,6 мм) 123,6 тенге за штуку;

патрон к нарезному оружию (калибр 5,6 мм) 37,6 тенге за штуку.

Окончательную стоимость каждого предмета устанавливает экспертная комиссия, распределяя оружие по трем категориям. К первой категории относятся новые или полностью исправные экземпляры, за которые выплачивают 100% стоимости. Вторая категория предполагает выплату 70% за рабочее оружие с небольшими дефектами или следами коррозии. К третьей категории относятся неисправные и опасные в эксплуатации предметы. Даже если их восстановление нецелесообразно, государство выкупает такой арсенал за 30% от цены, чтобы исключить риск использования в криминальных целях.

Как сдать оружие правильно и безопасно

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят горожан не проявлять лишнюю самодеятельность. Категорически запрещено приносить в отделы полиции заряженное оружие. Если вы не знаете, как разрядить предмет, лучше к нему не прикасаться. В ведомстве пояснили, что если самостоятельная перевозка кажется рискованной, достаточно позвонить по номеру 102. Сотрудники сами приедут по адресу и проведут изъятие. Это также считается добровольной сдачей с сохранением права на выплату.

Для участия в акции по добровольному выкупу оружия необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, имея при себе оригинал удостоверения личности.

Напомним, ранее МВД РК утвердило новую инструкцию по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, а также пиротехники.