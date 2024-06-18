Сколько платили спасателям МЧС во время паводков в Казахстане

В среднем во время паводков заработная плата спасателей МЧС составила 334 тысячи тенге. Об этом сообщил министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, в свое время сотрудникам оперативно-спасательных подразделений МЧС были предусмотрены надбавки:

- 25% за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду;

- 70% за работу, связанную с риском и угрозами причинения вреда здоровью и жизни;

- 300% за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни ;

- 100% за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;

- 100% за проведение аварийно-спасательных работ под водой;

- 100% за психоэмоциональную нагрузку в связи с работой с телами погибших;

- 15% за работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых.