Сколько платили спасателям МЧС во время паводков в Казахстане
В среднем во время паводков заработная плата спасателей МЧС составила 334 тысячи тенге. Об этом сообщил министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, в свое время сотрудникам оперативно-спасательных подразделений МЧС были предусмотрены надбавки:
- 25% за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду;
- 70% за работу, связанную с риском и угрозами причинения вреда здоровью и жизни;
- 300% за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни ;
- 100% за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;
- 100% за проведение аварийно-спасательных работ под водой;
- 100% за психоэмоциональную нагрузку в связи с работой с телами погибших;
- 15% за работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых.
- Если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. И вот каждый месяц они по-разному получают зарплату. Мы не можем предугадать, какие события будут происходить в ближайшее время. Во время паводков средняя зарплата с учетом доплат составила 334 тысячи тенге - ответил Чингис Аринов.