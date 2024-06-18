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    13:22, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько платили спасателям МЧС во время паводков в Казахстане

    работа спасателей во время паводков
    Фото: МЧС РК

    В среднем во время паводков заработная плата спасателей МЧС составила 334 тысячи тенге. Об этом сообщил министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам министра, в свое время сотрудникам оперативно-спасательных подразделений МЧС были предусмотрены надбавки: 

    - 25% за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду;

    - 70% за работу, связанную с риском и угрозами причинения вреда здоровью и жизни; 

    - 300% за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни ;

    - 100% за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;

    - 100% за проведение аварийно-спасательных работ под водой;

    - 100% за психоэмоциональную нагрузку в связи с работой с телами погибших;

    - 15% за работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых. 

    - Если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. И вот каждый месяц они по-разному получают зарплату. Мы не можем предугадать, какие события будут происходить в ближайшее время. Во время паводков средняя зарплата с учетом доплат составила 334 тысячи тенге - ответил Чингис Аринов. 

    Теги:
    Правительство МЧС Спасение Зарплата Паводки в Казахстане Спасатели
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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