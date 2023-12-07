Около 5 тысяч обращений поступило в Конституционный суд Казахстана за год

Глава Конституционного суда РК Эльвира Азимова рассказала, сколько обращений поступило от казахстанцев за год и сколько из них были рассмотрены судом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эльвира Азимова отметила, что с момента создания органа обратившиеся жалуются на факты нарушения прав. Часть из них просит восстановить свои права, другая часть требует возмещения. В целом, от казахстанцев поступило около 5 тысяч обращений.

— Из них более 27% были рассмотрены Конституционным судом, вынесены конкретные решения. Только вчера мы выпустили 36, 37 решения. В этих решениях мы рекомендовали Правительству и Верховному суду пересмотреть акты, связанные с правами человека в области здравоохранения, профессиональными правами судей, и внести законодательные предложения. То есть, поступают обращения, связанные с разными событиями, — сказала Эльвира Азимова.

Глава Конституционного суда РК заверила, что остальные 73% поступивших обращений не останутся без внимания.