РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Около 5 тысяч обращений поступило в Конституционный суд Казахстана за год

    Новое назначение пожалевшего педофила судьи прокомментировали в Высшем судебном совете РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Глава Конституционного суда РК Эльвира Азимова рассказала, сколько обращений поступило от казахстанцев за год и сколько из них были рассмотрены судом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Эльвира Азимова отметила, что с момента создания органа обратившиеся жалуются на факты нарушения прав. Часть из них просит восстановить свои права, другая часть требует возмещения. В целом, от казахстанцев поступило около 5 тысяч обращений.

    — Из них более 27% были рассмотрены Конституционным судом, вынесены конкретные решения. Только вчера мы выпустили 36, 37 решения. В этих решениях мы рекомендовали Правительству и Верховному суду пересмотреть акты, связанные с правами человека в области здравоохранения, профессиональными правами судей, и внести законодательные предложения. То есть, поступают обращения, связанные с разными событиями, — сказала Эльвира Азимова.

    Глава Конституционного суда РК заверила, что остальные 73% поступивших обращений не останутся без внимания.

    Теги:
    Казахстан Конституционный суд Права человека Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!