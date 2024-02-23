Сколько объектов ВИЭ введут в эксплуатацию в 2024 году — ответ главы Минэнерго
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев поделился планами по вводу возобновляемых источников энергии в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У нас идет комплексная программа по развитию ВИЭ. В этом году у нас планируется достаточно большой объем вводов — речь идет о вводе порядка 300 мегаватт различных источников и в разных областях, практически по всему Казахстану. Это различные объекты мощностей — 50, 40 мегаватт — у нас планируется в Актюбинской области, — сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Сенате.
Он пообещал предоставить отдельную информацию в разрезе видов энергоисточников.
— Планируются Актобе, Центральный Казахстан, в том числе объекты малой мощности — 5, 10, 40 мегаватт. В этом году мы порядка 943 мегаватт мощностей введем, из них 500 мегаватт будут объекты, связанные с объектами новой тепловой генерации, более 243 мегаватт будут объекты ВИЭ, — добавил министр.