— У нас идет комплексная программа по развитию ВИЭ. В этом году у нас планируется достаточно большой объем вводов — речь идет о вводе порядка 300 мегаватт различных источников и в разных областях, практически по всему Казахстану. Это различные объекты мощностей — 50, 40 мегаватт — у нас планируется в Актюбинской области, — сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Сенате.