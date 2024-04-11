Сколько «непьющих» сел в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха назвал количество сел, жители которых полностью исключили алкоголь из жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Карагандинской области 50 населенных пунктов, Туркестанская — 7 сел, Костанай — 6, Актюбинская — 5, Жамбылская — 5, ВКО — 4, Кызылорда — 3, Улытау, ЗКО, Мангистау, Павлодарская области по одному. Есть названия населенных пунктов, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.

По его словам, жители этих сел сами приняли такое решение и МВД не имеет к этому никакого отношения.

— Это жители. Как правило, небольшие села, решили, что пить больше не будут. Это абсолютно их инициатива. Мы, когда узнали об этом, стали мониторить, количество правонарушений в разы меньше совершается. Вот они решили, что у них сухой закон. Не покупают и не продают, — добавил замминистра.

Ранее сообщалось о появлении в Казахстане целых населенных пунктов, жители которых полностью отказались от употребления алкоголя.

Напоминаем, в Северо-Казахстанской области уже пять населенных пунктов живут в режиме alcohol free. Об этом сообщил руководитель департамента полиции Айдын Кабдулдинов.

Новая жилищная программа для сельчан стартует в Казахстане в мае.