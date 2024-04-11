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    14:13, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Сколько «непьющих» сел в Казахстане

    Село Жетыген
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха назвал количество сел, жители которых полностью исключили алкоголь из жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Карагандинской области 50 населенных пунктов, Туркестанская — 7 сел, Костанай — 6, Актюбинская — 5, Жамбылская — 5, ВКО — 4, Кызылорда — 3, Улытау, ЗКО, Мангистау, Павлодарская области по одному. Есть названия населенных пунктов, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.

    По его словам, жители этих сел сами приняли такое решение и МВД не имеет к этому никакого отношения.

    — Это жители. Как правило, небольшие села, решили, что пить больше не будут. Это абсолютно их инициатива. Мы, когда узнали об этом, стали мониторить, количество правонарушений в разы меньше совершается. Вот они решили, что у них сухой закон. Не покупают и не продают, — добавил замминистра.

    Ранее сообщалось о появлении в Казахстане целых населенных пунктов, жители которых полностью отказались от употребления алкоголя.

    Напоминаем, в Северо-Казахстанской области уже пять населенных пунктов живут в режиме alcohol free. Об этом сообщил руководитель департамента полиции Айдын Кабдулдинов.

    Новая жилищная программа для сельчан стартует в Казахстане в мае.

    Теги:
    МВД РК Село Казахстан Игорь Лепеха Борьба с преступностью Алкоголь Общество Безопасность
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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