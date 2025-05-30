Сколько может составить госпошлина за разводы в Казахстане

— В настоящее время проект нового Налогового кодекса рассматривается в Сенате Парламента. Согласно проекту, сумма госпошлины за развод может быть увеличена до 5 месячных расчетных показателей (19 660 тенге). Правительство проводит системную работу по продвижению традиционных семейных ценностей. Утвержден план мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025–2027 годы. В качестве альтернативного способа разрешения семейных конфликтов активизирована работа Советов билер (старейшин) при региональных судах. Эти советы способствуют укреплению общественного согласия, снижению уровня конфликтности, применению опыта казахских билеров при разрешении споров и примирению сторон без обращения в суд, — отметил Олжас Бектенов.

По его данным, такие советы действуют в ряде регионов: Атырау, Абай, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области.

Кроме того, Министерство культуры и информации совместно с Верховным судом реализует проект «Счастливая семья». В его рамках психологи, юристы, медиаторы и социальные работники проводят консультации и заключают медиативные соглашения.

— При акиматах регионов действуют комиссии по делам женщин и семейной политике. В их состав входят представители НПО, советов матерей и отцов, активисты, предприниматели и молодежь. В целях популяризации семейных ценностей в рамках программы «Единое воспитание» при образовательных учреждениях созданы центры педагогической поддержки родителей, а также разработана цифровая платформа, — добавил глава Правительства.

Ранее мы писали, что за 5 лет количество разводов уменьшилось в Казахстане.