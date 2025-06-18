Сколько молодых казахстанцев остаются вне учебы и работы

В ходе заседания депутат Мажилиса Вера Ким обратилась к Правительству с вопросом о конкретных мерах по снижению доли молодежи категории NEET и самозанятых.

В ответ Ермек Кошербаев отметил, что работа в этом направлении будет усилена.

– В свое время было принято соответствующее постановление в рамках укрепления государственной молодежной политики. В документе определены полномочия центральных государственных и местных исполнительных органов по адресной работе с молодежью этой категории, – сказал он.

По данным, озвученным Ермеком Кошербаевым, в Казахстане доля молодежи категории NEET составляет от 6,4% до 7% в зависимости от возрастной группы: от 15 до 28 лет или от 15 до 34 лет. В 2023 году количество молодежи категории NEET в Казахстане составляло 381 тысячу человек, на сегодняшний день — около 345 тысяч.

– Снижение произошло благодаря мерам, принятым Правительством и местными исполнительными органами. Особенно важно, что в рамках Года рабочих профессий мы увеличили государственный образовательный заказ на подготовку специалистов рабочих профессий в 7 раз. По сравнению с 2021-2022 годами этот рост составил 1,6 раза, – отметил Ермек Кошербаев.

Он также добавил, что Правительство активно поддерживает молодежное предпринимательство, а особое внимание уделяется трудоустройству молодых казахстанцев. В частности, проект «Zhas project» доказал свою эффективность: предоставленные гранты позволили многим молодым людям открыть собственный микробизнес.

Кроме того, сейчас Правительство разрабатывает цифровую платформу для учета и сопровождения молодежи категории NEET.