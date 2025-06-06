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    11:00, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Алматы в этом году

    В 2025 году в Алматы отремонтируют 100 многоквартирных домов и заменят 100 лифтов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Алма Мұқанова / Kazinform

    Работы проводятся в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

    Об этом сообщили в акимате Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform.

    По информации управления развития коммунальной инфраструктуры, в 2025 году в рамках указанной Концепции планируется заменить 100 лифтов и провести капитальный ремонт в 100 многоквартирных жилых домах.

    – В прошлом году в мегаполисе в 54 многоквартирных домах было заменено 100 лифтов, а также проведен капитальный ремонт в 118 домах. В частности, отремонтированы 59 крыш, 7 фасадов, 7 подъездов, 6 электросетей, 37 инженерных сетей, установлен 1 автоматизированный тепловой пункт и 25 общедомовых приборов учета тепла, – говорится в ответе ведомства.

    үй
    Фото: акимат Алматы

    Как принять участие в программе модернизации жилищного фонда?

    1. Заявление от органа управления на разработку предварительной сметы и дефектного акта.
    2. Протокол общего собрания (с согласием более 51% собственников).
    3. Утвержденный дефектный акт и предварительный сметный расчет.
    4. Справка от инициативной группы о праве собственности на квартиры.
    5. Площади квартир и нежилых помещений.
    6. Учредительные документы органа управления и подтверждение прав на обслуживание участвующего дома (протокол, договор, доверенность).
    7. ⁠Копия технического паспорта дома.
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    Фото: акимат Алматы

    После подачи заявки специалисты ТОО «Алматы тұрғын үй» проведут оценку состояния здания и предложат оптимальные варианты модернизации.

    В рамках данной программы были заменены все инженерные сети, отремонтирована кровля, установлены новые лифты в девятиэтажном доме, расположенном по проспекту Райымбека.

    – Теперь у нас лифт как в новых домах: видно, где он находится и куда движется. Все понятно, удобно, красиво. Главное – жители довольны, – рассказала председатель объединения собственников имущества Эльмира Нартбаева.

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    Фото: акимат Алматы

    Преимущества программы модернизации жилья:

    • ⁠рассрочка от 7 до 15 лет;
    • без начисления процентов;
    • ⁠гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.
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    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что в Алматы 45 лифтов превысили сроки своей эксплуатации.

    По требованиям ЕАЭС, все старые лифты в Казахстане должны быть заменены. Это прописано в техрегламенте «Безопасность лифтов».

    Теги:
    Ремонт Лифт Жилье Алматы ЖКХ
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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