Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Алматы в этом году

Работы проводятся в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

Об этом сообщили в акимате Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform.

По информации управления развития коммунальной инфраструктуры, в 2025 году в рамках указанной Концепции планируется заменить 100 лифтов и провести капитальный ремонт в 100 многоквартирных жилых домах.

– В прошлом году в мегаполисе в 54 многоквартирных домах было заменено 100 лифтов, а также проведен капитальный ремонт в 118 домах. В частности, отремонтированы 59 крыш, 7 фасадов, 7 подъездов, 6 электросетей, 37 инженерных сетей, установлен 1 автоматизированный тепловой пункт и 25 общедомовых приборов учета тепла, – говорится в ответе ведомства.

Фото: акимат Алматы

Как принять участие в программе модернизации жилищного фонда?

Заявление от органа управления на разработку предварительной сметы и дефектного акта. Протокол общего собрания (с согласием более 51% собственников). Утвержденный дефектный акт и предварительный сметный расчет. Справка от инициативной группы о праве собственности на квартиры. Площади квартир и нежилых помещений. Учредительные документы органа управления и подтверждение прав на обслуживание участвующего дома (протокол, договор, доверенность). ⁠Копия технического паспорта дома.

Фото: акимат Алматы

После подачи заявки специалисты ТОО «Алматы тұрғын үй» проведут оценку состояния здания и предложат оптимальные варианты модернизации.

В рамках данной программы были заменены все инженерные сети, отремонтирована кровля, установлены новые лифты в девятиэтажном доме, расположенном по проспекту Райымбека.

– Теперь у нас лифт как в новых домах: видно, где он находится и куда движется. Все понятно, удобно, красиво. Главное – жители довольны, – рассказала председатель объединения собственников имущества Эльмира Нартбаева.

Фото: акимат Алматы

Преимущества программы модернизации жилья:

⁠рассрочка от 7 до 15 лет;

без начисления процентов;

⁠гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что в Алматы 45 лифтов превысили сроки своей эксплуатации.

По требованиям ЕАЭС, все старые лифты в Казахстане должны быть заменены. Это прописано в техрегламенте «Безопасность лифтов».