Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Алматы в этом году
В 2025 году в Алматы отремонтируют 100 многоквартирных домов и заменят 100 лифтов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Работы проводятся в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.
Об этом сообщили в акимате Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform.
По информации управления развития коммунальной инфраструктуры, в 2025 году в рамках указанной Концепции планируется заменить 100 лифтов и провести капитальный ремонт в 100 многоквартирных жилых домах.
– В прошлом году в мегаполисе в 54 многоквартирных домах было заменено 100 лифтов, а также проведен капитальный ремонт в 118 домах. В частности, отремонтированы 59 крыш, 7 фасадов, 7 подъездов, 6 электросетей, 37 инженерных сетей, установлен 1 автоматизированный тепловой пункт и 25 общедомовых приборов учета тепла, – говорится в ответе ведомства.
Как принять участие в программе модернизации жилищного фонда?
- Заявление от органа управления на разработку предварительной сметы и дефектного акта.
- Протокол общего собрания (с согласием более 51% собственников).
- Утвержденный дефектный акт и предварительный сметный расчет.
- Справка от инициативной группы о праве собственности на квартиры.
- Площади квартир и нежилых помещений.
- Учредительные документы органа управления и подтверждение прав на обслуживание участвующего дома (протокол, договор, доверенность).
- Копия технического паспорта дома.
После подачи заявки специалисты ТОО «Алматы тұрғын үй» проведут оценку состояния здания и предложат оптимальные варианты модернизации.
В рамках данной программы были заменены все инженерные сети, отремонтирована кровля, установлены новые лифты в девятиэтажном доме, расположенном по проспекту Райымбека.
– Теперь у нас лифт как в новых домах: видно, где он находится и куда движется. Все понятно, удобно, красиво. Главное – жители довольны, – рассказала председатель объединения собственников имущества Эльмира Нартбаева.
Преимущества программы модернизации жилья:
- рассрочка от 7 до 15 лет;
- без начисления процентов;
- гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.
Отметим, что в Алматы 45 лифтов превысили сроки своей эксплуатации.
По требованиям ЕАЭС, все старые лифты в Казахстане должны быть заменены. Это прописано в техрегламенте «Безопасность лифтов».