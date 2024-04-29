Посчитано, сколько казахстанцы потратили за год на зарубежные поездки

В каком возрасте казахстанцы чаще всего отправляются в другие страны и сколько тратят на зарубежные поездки, выяснили аналитики казахстанской компании по страхованию жизни Freedom Life, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, чтопо данным Бюро национальной статистики РК, в 2023 году за рубеж выехало около 1,2 млн человек. Это на 20 с лишним процентов больше, чем в 2022 году. Чаще всего в другие страны отправляются казахстанцы в возрасте 25-34 лет — 260 804 человека. А вот возрастных туристов — предпенсионного и пенсионного возраста почти в 2,5 раза меньше — только 111 518 человек.

С увеличением количества путешественников, в минувшем году на 45% выросли и расходы по выездному туризму, которые в целом по стране составили почти 327 млрд тенге. Большое всего на зарубежные поездки потратились жители Алматы — порядка 115 млрд тенге. На второй позиции столичные путешественники, совокупно израсходовавшие на эти цели порядка 44 млрд тенге. На третьей — жители Карагандинской области, потратившие на путешествия около 34,5 млрд тенге. Скромней всего были запросы жителей области Улытау, израсходовавших на эти цели чуть больше 765 млн тенге.

Главной статьей расходов для путешествующих казахстанцев стали транспортные услуги с учетом стоимости турпутевок. В целом по стране они превысили 83,3 млрд тенге. Расходы казахстанских туристов во время путешествий также существенно возросли и составили в минувшем году 138 млрд тенге, что выше показателей 2022 года почти на 70%.

Больше всего во время турпоездок казахстанцы тратятся на шопинг. В минувшем году на эти цели соотечественники израсходовали порядка 43 млрд тенге. Почти 25 млрд составили расходы на питание и чуть более 19 млрд — траты на проживание.

В перечне расходов казахстанских путешественников есть также статья, связанная со страхованием. По данным Нацбанка РК, в 2023 году общий объем страховых премий по обязательному туристическому страхованию составил 6,8 млрд тенге, что больше на 24,8% в сравнении с 2022 годом. По добровольному страхованию туристов, выезжающих за рубеж, общий объем страховых премий составил 4,3 тенге, на 0,6% больше в сравнении с 2022 годом.