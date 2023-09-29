Сколько казахстанцев воспользовалось процедурой внесудебного банкротства
На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений. По 52,9 тыс. было отказано. Эта процедура началась с 3 марта для более чем 11 тысяч граждан. Шестимесячный мониторинг прошел успешно, на текущий день статус банкрота получили 948 граждан с суммой задолженности 2,7 млрд тенге, - отметили в Комитете госдоходов РК , отвечая на запрос корреспондента Казинформа.
По данным КГД, сумма наибольшей задолженности составила 182,7 млн тенге.
- При этом, по данным кредитного бюро, общая задолженность данного заявителя составляет 2,2 млн тенге. Наибольшее количество заявителей - в Туркестане (9,2 тыс.), Алматинской области (7,6 тыс.) и городе Алматы (5,2 тыс. заявлений). На банкротство подали менее 1 тысячи граждан Северо-Казахстанской области (921) и области Улытау (588). На сегодняшний день результатов процедуры восстановления платежеспособности и судебного банкротства нет, - сообщили в комитете.