Сколько казахстанцев воспользовалось процедурой внесудебного банкротства

На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений. По 52,9 тыс. было отказано. Эта процедура началась с 3 марта для более чем 11 тысяч граждан. Шестимесячный мониторинг прошел успешно, на текущий день статус банкрота получили 948 граждан с суммой задолженности 2,7 млрд тенге, - отметили в Комитете госдоходов РК , отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

По данным КГД, сумма наибольшей задолженности составила 182,7 млн тенге.