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    14:51, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько казахстанцев воспользовалось процедурой внесудебного банкротства

    Сколько казахстанцев воспользовалось процедурой внесудебного банкротства
    Фото: МИА «Казинформ».

    На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - На применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 65 тысяч заявлений. По 52,9 тыс. было отказано. Эта процедура началась с 3 марта для более чем 11 тысяч граждан. Шестимесячный мониторинг прошел успешно, на текущий день статус банкрота получили 948 граждан с суммой задолженности 2,7 млрд тенге, - отметили в Комитете госдоходов РК , отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

    По данным КГД, сумма наибольшей задолженности составила 182,7 млн тенге.

    - При этом, по данным кредитного бюро, общая задолженность данного заявителя составляет 2,2 млн тенге. Наибольшее количество заявителей - в Туркестане (9,2 тыс.), Алматинской области (7,6 тыс.) и городе Алматы (5,2 тыс. заявлений). На банкротство подали менее 1 тысячи граждан Северо-Казахстанской области (921) и области Улытау (588). На сегодняшний день результатов процедуры восстановления платежеспособности и судебного банкротства нет, - сообщили в комитете.

    Теги:
    Минфин РК Банкротство Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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