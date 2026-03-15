    12:14, 15 Март 2026 | GMT +5

    Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме по новой Конституции к 12:00

    К 12:00 по времени Астаны на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции проголосовали 4 677 595 казахстанцев. Об этом на брифинге сообщила член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Согласно данным, представленным территориальными комиссиями, по состоянию на 12:00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, то есть 37,54% человек от числа включенных в списки для голосования.

    К этому часу по явке лидируют Туркестанская, Актюбинская и Акмолинская области.

    При этом 106 участков в местах временного пребывания граждан завершили свою работу.

    Явка по регионам к этому часу составила:

    1. область Абай — 41,93%
    2. Акмолинская область — 44,66%
    3. Актюбинская область — 45,73%
    4. Алматинская область — 40,41%
    5. Атырауская область — 42,29%
    6. Западно-Казахстанская область — 36,59%
    7. Жамбылская область — 35,86%
    8. область Жетысу — 43,32%.
    9. Карагандинская область — 42,95%
    10. Костанайская область –37,10%.
    11. Кызылординская область — 43,18%.
    12. Мангистауская область — 34,57%
    13. Павлодарская область — 36,57% .
    14. Северо-Казахстанская область — 41,64%.
    15. Туркестанская область — 44,13%.
    16. область Улытау — 36,59%.
    17. Восточно-Казахстанская область — 42,88%.
    18. Астана — 31,23%.
    19. Алматы — 14,85%.
    20. Шымкент — 42,59%.

    Следующие данные о явке граждан комиссия представит в 14:05.

    Всего по республике в голосовании смогут принять участие 12 461 796 граждан. Согласно закону «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, то есть более 6,2 млн человек.

    Напомним, в 7.00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу. 

    Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

    На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». 

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

    По данным на 10:00 бюллетени получили 19,21% от общего количества граждан, включенных в списки, то есть 2 393 844 казахстанца.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
