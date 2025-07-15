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    11:46, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбе КНБ

    Председатель Комитета национальной безопасности РК от 9 июля 2025 года издал приказ о призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Пограничная служба КНБ
    Фото: пресс-служба КНБ

    — В 2025 году призвать 270 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областям сроком на 30 календарных дней, — говорится в приказе.

    Ранее мы писали, что 20 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии.                                                                                                                                                   

    Теги:
    КНБ Пограничники
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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