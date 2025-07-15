Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбе КНБ

— В 2025 году призвать 270 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областям сроком на 30 календарных дней, — говорится в приказе.

Ранее мы писали, что 20 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии.