Сколько казахстанцев получили свои 10 соток

В Казахстане в очереди на бесплатные 10 соток для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стоят более 3,9 млн человек. В тройке лидеров — Алматинская, Туркестанская области и Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на Krisha.kz.

В 2023 году 8 805 казахстанцев получили по 10 соток земли. Максимальное количество участков — 2 243 — было выдано в Жамбылской области, а минимальное — 22 участка — в Актюбинской области. В Астане и Шымкенте земли вообще не выдавались.

В 2024 году планируют выдать 24 116 участков.

Согласно Земельному кодексу РК, каждый казахстанец один раз в жизни имеет право получить бесплатно 10 соток.

Кто, когда и как выдает 10 соток

Участки выдают только там, где есть сети водо- и электроснабжения.

Решения по выдаче земли принимают местные акиматы. Они обязаны предоставлять информацию о подготовке площадок и списки очередников на сайтах, в СМИ на казахском и русском языках один раз в квартал.

В собственность получить участок можно только после освоения, то есть строительства дома.

На период освоения земля предоставляется в аренду.

Решение о предоставлении права частной собственности принимается на основании акта приемки в эксплуатацию построенного дома.

В настоящее время процесс предоставления земельных участков полностью переведен в онлайн-режим. Появилась интеграция с Единым государственным кадастром недвижимости (ЕГКН) и базой «Физические лица».

Бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются.

Нельзя встать в очередь, если ранее получили участок от государства бесплатно или нет свободных земель под ИЖС, как в случае с Алматы.

Как встать в очередь на 10 соток

Чтобы встать в очередь на земельный участок, необходимо:

Авторизоваться на портале электронного правительства с помощью электронной цифровой подписи. В разделе «Недвижимость», в подразделе «Земельные отношения» выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)». Нажать на «Заказать услугу онлайн». При подаче заявления необходимо выбрать тип заявления «Постановка на очередь», после чего выбрать регион, подписать запрос с помощью ЭЦП.

Кто может подать заявку

Подать заявку на 10 соток может каждый совершеннолетний казахстанец независимо от того, имеются ли у него в собственности другие земельные участки, квартиры или дома.

Как проверить очередь на 10 соток

Проверить очередь на земельный участок можно на портале электронного правительства, выбрав услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)». Для этого нужна ЭЦП.

Также просмотр очереди доступен на Публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости, для просмотра потребуется ввести Ф.И.О.