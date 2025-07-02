Сколько казахстанцев погибли в ДТП в 2024 году

— По данным Бюро национальной статистики, за 12 месяцев 2024 года республиканский показатель смертности от несчастных случаев, отравлений и травм составил 51,8 на 100 тысяч населения. За последние 5 лет показатель смертности от травм снизился более, чем на 19%, а в таких регионах как Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и в г. Алматы, снижение составило от 23% до 38%, — сообщил Олжас Бекарисов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, доля смертности от травм в общем показателе смертности в Казахстане по всем причинам составляет 8%.

В структуре смертности от несчастных случаев, отравлений и травм доля от убийств составляет 4,3%, от самоубийств — 11,4%, от транспортных несчастных случаев — 23,5%.

По показателю смертности от травм восемь областей отнесены в так называемую «красную зону». В сравнении с 2023 годом снижение показателя смертности от травм отмечается в области Улытау, Атырауской области и в городе Астане.

— Особое внимание во всем мире привлекают показатели смертности от транспортных несчастных случаев. Среднереспубликанский показатель в 2024 году составил 12,2 на 100 тысяч населения, что ниже показателя 2023 года, снижение составило 8,6%. По смертности от ДТП наша страна намного отстает от стран ОЭСР. Наименьший показатель смертности от ДТП зарегистрирован в Японии, заслуживают внимания также европейские страны, — отмечает директор центра.

По данным Генеральной прокуратуры, за 2024 год отмечен рост количества зарегистрированных ДТП на 98,9% по сравнению с 2023 годом.

— Согласно официальному заявлению Комитета административной полиции МВД, одной из причин роста ДТП стало то, что с 2024 года в статистику включают все случаи, когда участники аварий обращались за медицинской помощью, независимо от наличия вреда здоровью. Ранее регистрировались только случаи, подтверждающие медицинский вред здоровью, — пояснил Олжас Бекарисов.

55% всех ДТП приходится на шесть регионов: Алматы, Алматинская область, Жамбылская область, Астана, Актюбинская область, Шымкент.

За 12 месяцев пострадало от ДТП 40 873 человек, из них погибли 2 452 человек.

Спикер также отмечает, что рост скорости движения напрямую влияет на тяжесть последствий ДТП. Повышение средней скорости всего на 1 км/ч увеличивает вероятность аварий с пострадавшими на 3%, а риск ДТП со смертельным исходом — на 4–5%.

При скорости свыше 80 км/ч вероятность гибели пешехода при наезде превышает 90%. В условиях городской среды снижение скорости с 60 до 50 км/ч позволяет сократить смертность на пешеходных переходах на 30–40%.

По статистике ВОЗ, использование ремней безопасности снижает риск смерти на 40-50%, риск получения серьезных увечий - на 25%.