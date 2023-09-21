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    18:10, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько казахстанцев нелегально работает в Южной Корее

    Сколько казахстанцев нелегально работает в Южной Корее

    Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял проблему казахстанских нелегальных трудовых мигрантов в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата, на сегодня в Южной Корее нелегально работают более 20 тысяч казахстанцев.

    - В поисках достойной зарплаты казахстанская молодежь на сегодня вынуждена работать в разных уголках мира. Никто не имеет права упрекать их. Сейчас наши граждане остаются юридически беззащитными. По официальным данным, по состоянию на 2022 год, в Южной Корее нелегально работали 9600 граждан нашей страны. А центры, объединяющие наших соотечественников, сообщают, что сейчас в Южной Корее находятся нелегально около 20 тысяч казахстанцев, - сказал Нартай Сарсенгалиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    По его словам, причиной незащищенности прав наших соотечественников является отсутствие выдачи временной трудовой визы Е-9, выдаваемой на основе двустороннего соглашения.

    - Глава государства поручил Правительству решить эту проблему. Но до сих пор этот вопрос не решился, - добавил Нартай Сарсенгалиев.

    Теги:
    Мажилис Корея Занятость
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