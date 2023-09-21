Сколько казахстанцев нелегально работает в Южной Корее

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял проблему казахстанских нелегальных трудовых мигрантов в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, на сегодня в Южной Корее нелегально работают более 20 тысяч казахстанцев.

- В поисках достойной зарплаты казахстанская молодежь на сегодня вынуждена работать в разных уголках мира. Никто не имеет права упрекать их. Сейчас наши граждане остаются юридически беззащитными. По официальным данным, по состоянию на 2022 год, в Южной Корее нелегально работали 9600 граждан нашей страны. А центры, объединяющие наших соотечественников, сообщают, что сейчас в Южной Корее находятся нелегально около 20 тысяч казахстанцев, - сказал Нартай Сарсенгалиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, причиной незащищенности прав наших соотечественников является отсутствие выдачи временной трудовой визы Е-9, выдаваемой на основе двустороннего соглашения.