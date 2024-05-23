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    22:15, 22 Май 2024 | GMT +6

    Сколько казахстанских сел перестали существовать – официальные данные

    Сколько казахстанских сел перестали существовать
    Фото: kstnews.kz

    В Министерстве национальной экономики РК сообщили, сколько сел перестали существовать в стране в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В частности, согласно Закону «Об административно-территориальном строительстве Республики Казахстан» населенные пункты с численностью проживающих менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта. Кроме того, местные представительные и исполнительные органы власти в пределах своих полномочий принимают решения о создании и распределении административных территорий, определении и изменении их границ, наименовании и переименовании. В связи с этим, в 2023 году в стране сокращено 39 сел, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства. 

    Из этих 39 сел 25 относятся к Костанайской области. Кроме того, сокращено 7 сел в Карагандинской области, 3 села в Западно-Казахстанской области. 

    Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Казахстане сокращено более 580 сел. 

    Теги:
    Село Регионы Казахстана Костанайская область Карагандинская область Статистика Западно-Казахстанская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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