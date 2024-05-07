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    12:46, 07 Май 2024 | GMT +6

    Сколько Казахстан тратит на вооружение и военную технику

    Минобороны
    Фото: Министерство обороны РК

    В Министерстве обороны РК рассказали о работе по развитию сферы вооружения и военной техники в стране, а также о расходах на оборону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Министерством обороны на системной основе проводится анализ рынка вооружения и военной техники, перспективные направления оснащения войск, с учетом тенденций развития и оснащения армий развитых стран, применяемых ими способов боевых действий в вооружённых конфликтах. Продолжается работа по обеспечению боеготовности войск, повышению эффективности применения системы обороны страны и ее качественному оснащению вооружением и военной техникой, - сообщили в оборонном ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что в реализацию вопросов развития оборонно-промышленного комплекса и оснащения войск Указом Главы государства утверждена Концепция перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года. 

    - Закупка вооружения и военной техники для Вооруженных Сил проводится в рамках государственного оборонного заказа через Министерство промышленности и строительства. В прошлом году приобретены и поступили в войска более 70 единиц военной техники и около двухсот (196) различных модификаций автомобильной и специальной техники. Ремонтными подразделениями восстановлено 1712 единиц техники, произведен текущий ремонт 1555 единиц техники и выполнен средний ремонт 157 единиц техники, - говорится в ответе.

    Также сообщается, что в целях увеличения возможностей войскового ремонта военной техники в Вооруженных Силах формируются пять новых ремонтно-восстановительных подразделений (в городах Алматы, Актау, Темиртау, Конаев и поселке городского типа Гвардейский).

    - Все вооружение приобретается комплексно, исходя из условий обеспечения наиболее эффективного использования по предназначению. Сегодня наши Вооруженные силы обеспечены основными видами вооружения, военной техники и другими материальными средствами, что позволяет рассчитывать на максимально адекватное реагирование современным вызовам и угрозам безопасности государства, - рассказали в ведомтсве. 

    По информации Минобороны, в интересах укрепления национальной и региональной безопасности расширяется спектр военного и военно-технического сотрудничества с другими государствами. Министерство обороны совместно с Министерством промышленности и строительства РК, а также с привлечением руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, проводит системную работу по диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставки продукции военного назначения, с учетом военно-экономической безопасности государства. 

    Прорабатываются вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоение и локализация производства современных образцов вооружения и военной техники и боеприпасов.

    - Расходы на оборону с учетом государственного оборонного заказа составляют около 1 % от ВВП, финансирование расходов на оборону осуществляется с учетом возможностей республиканского бюджета. Иная информация относится к сведениям ограниченного распространения, - сообщили в Минобороны. 

    Теги:
    Бюджет Вооружение Казахстана Армия Вооруженные силы Минобороны РК Безопасность Оружие
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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