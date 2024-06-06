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    13:30, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько иностранных туристов посетило Казахстан в 2023 году

    турист
    Фото: pixabay.com

    9,6 млн иностранных туристов посетили Казахстан в прошлом году. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма РК Нуртас Карипбаев на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform.

    По его словам, этот показатель, по сравнению с 2022 годом, вырос в 2 раза. На 1 млн увеличилось и количество казахстанцев, путешествовавших внутри страны. По итогам 2023 года число отечественных путешественников составило 9,6 млн человек.

    – По итогам прошлого года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма. Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года. Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 450 млрд тенге, на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года, – отметил Нуртас Карипбаев.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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