Сколько еще запасов угля не разведано в Казахстане, сообщил первый вице-премьер
Диверсификация экономики через использование конкурентных преимуществ является приоритетной задачей Правительства, рассказал первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz, передает агентство Kazinform.
Он отметил, что за нефте-, газо- и углехимией — будущее, в развитии этих отраслей большой экономический потенциал. Успешным примером является запуск завода по производству 500 тысяч тонн полипропилена стоимостью $2,8 млрд.
— Разведанных запасов угля в стране порядка 30 млрд тонн, как минимум, еще столько же подлежат доразведке. Такое преимущество в виде наличия больших запасов угля должно сподвигнуть к тому, чтобы мы активнее развивали углехимию.
Перед Правительством стоит задача по удвоению ВВП к 2029 году. Огромный нереализованный потенциал имеется в увеличении производства для внутреннего рынка и импортозамещения. Однако в большей степени мы должны стремиться к росту экспорта. Это обеспечит приток валютной выручки, новый уровень и более высокие стандарты производства, — отметил Роман Скляр.