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    14:08, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько еще запасов угля не разведано в Казахстане, сообщил первый вице-премьер

    уголь
    Фото: Kazinform

    Диверсификация экономики через использование конкурентных преимуществ является приоритетной задачей Правительства, рассказал первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz, передает агентство Kazinform.

    Он отметил, что за нефте-, газо- и углехимией — будущее, в развитии этих отраслей большой экономический потенциал. Успешным примером является запуск завода по производству 500 тысяч тонн полипропилена стоимостью $2,8 млрд.

    — Разведанных запасов угля в стране порядка 30 млрд тонн, как минимум, еще столько же подлежат доразведке. Такое преимущество в виде наличия больших запасов угля должно сподвигнуть к тому, чтобы мы активнее развивали углехимию.

    Перед Правительством стоит задача по удвоению ВВП к 2029 году. Огромный нереализованный потенциал имеется в увеличении производства для внутреннего рынка и импортозамещения. Однако в большей степени мы должны стремиться к росту экспорта. Это обеспечит приток валютной выручки, новый уровень и более высокие стандарты производства, — отметил Роман Скляр.

    Теги:
    Правительство Роман Скляр Экономика Уголь
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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