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    16:44, 09 Май 2024 | GMT +6

    Сколько дзюдоистов из Казахстана примут участие в Олимпиаде

    Абылайхан Жубаназар
    Фото: НОК РК

    В преддверии турнира по дзюдо Qazaqstan barysy Grand Slam, который пройдет в Астане с 10 по 12 мая 2024 года, генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев назвал ожидаемое количество лицензий на участие в Олимпиаде в Париже. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Асхата Житкеева, у казахстанских дзюдоистов уже есть семь лицензий (пять у мужчин, две у женщин). До Олимпиады осталось два турнира, где и определятся последние обладатели путевок в Париж – Qazaqstan barysy Grand Slam в Астане и чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ).

    - Я считаю, что сейчас будут добирать ребята, укрепляться в брейкинге. И у ребят должно получиться где-то шесть лицензий в семи весовых категориях. У девочек это две лицензии, которые уже точно будут. Одну лицензию еще можно добрать, – заявил Асхат Житкеев на брифинге в честь старта турнира Qazaqstan barysy Grand Slam.

    На турнире Qazaqstan barysy Grand Slam дзюдоисты будут набирать очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Дзюдо
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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