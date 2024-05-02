Сколько домов в РК остались без электричества из-за паводков

— Вы знаете, что есть 6 регионов, где во время паводка были проблемы с электричеством. Сегодня общая проблема в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях полностью решена. В этих регионах отключены только парки и нежилые места, откуда переселились жители. В Кульсарах Атырауской области от электричества были отключены 970 абонентов. Электроэнергетическая компания готова включить электричество после того, как люди вернутся в свои дома. Около 4 тысяч абонентов в Северо-Казахстанской области были отключены по требованию коллег в сфере ЧС. После возвращения жителей они тоже будут подключены, — сказал Сунгат Есимханов на брифинге в Сенате.