Сколько домов в РК остались без электричества из-за паводков
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на вопрос, сколько домов в стране остались без электричества из-за паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Вы знаете, что есть 6 регионов, где во время паводка были проблемы с электричеством. Сегодня общая проблема в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях полностью решена. В этих регионах отключены только парки и нежилые места, откуда переселились жители. В Кульсарах Атырауской области от электричества были отключены 970 абонентов. Электроэнергетическая компания готова включить электричество после того, как люди вернутся в свои дома. Около 4 тысяч абонентов в Северо-Казахстанской области были отключены по требованию коллег в сфере ЧС. После возвращения жителей они тоже будут подключены, — сказал Сунгат Есимханов на брифинге в Сенате.
Вице-министр сообщил, что некоторые дома питаются от дизельных генераторов.
— В Жангельдинском районе Костанайской области у 651 абонент остается без электричества по двум причинам. Во-первых, пока нет возможности починить электрические столбы. Во-вторых, часть людей не вернулась домой. Но электричеством дома обеспечиваются через компанию, отвечающую за электросети, посредством дизельных генераторов местной администрации. То же самое и в Северо-Казахстанской области. Если будет возможность, подключим быстро. А если столбы нужно ремонтировать, подключить их можно в течение 2-3 дней. Но есть еще места, откуда вода еще не ушла. Мы держим все под ежедневным контролем, — заверил спикер.