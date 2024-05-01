Сколько домов в Казахстане повреждено наводнением
Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Канат Мынбаев назвал количество поврежденных наводнением домов в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент агентства Kazinform.
- В настоящее время подсчитано, что около 12 тысяч домов были затоплены и повреждены. Кроме того, есть около 23 тысяч дач. Проведена техническая проверка более 3 тысяч домов. Из них 1 505 признаны непригодными, около 1 700 могут быть отремонтированы. Это информация из регионов, где паводок спадает, – сказал К.Мынбаев.
Спикер напомнил, что для оказания помощи людям, оставшимся без жилья, есть три механизма.
- Есть три механизма. Один из них – постройка новых домов вместо ставших непригодными. Второй – ремонт существующего жилья. Третий – приобретение для таких граждан новых домов в том же регионе. Если повреждены дома на территории дачных массивов, и если это единственное жилье, то их владельцам также будет возмещен ущерб, – сообщил К.Мынбаев.