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    19:02, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Сколько домов в Казахстане повреждено наводнением

    паводки в Казахстане
    Фото: МЧС РК

    Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Канат Мынбаев назвал количество поврежденных наводнением домов в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В настоящее время подсчитано, что около 12 тысяч домов были затоплены и повреждены. Кроме того, есть около 23 тысяч дач. Проведена техническая проверка более 3 тысяч домов. Из них 1 505 признаны непригодными, около 1 700 могут быть отремонтированы. Это информация из регионов, где паводок спадает, – сказал К.Мынбаев. 

    Спикер напомнил, что для оказания помощи людям, оставшимся без жилья, есть три механизма.

    - Есть три механизма. Один из них – постройка новых домов вместо ставших непригодными. Второй – ремонт существующего жилья. Третий – приобретение для таких граждан новых домов в том же регионе. Если повреждены дома на территории дачных массивов, и если это единственное жилье, то их владельцам также будет возмещен ущерб, – сообщил К.Мынбаев.

    Теги:
    Компенсация Министерство промышленности и строительства Жилье Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки в Казахстане
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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