Сколько домов в Казахстане повреждено наводнением

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Канат Мынбаев назвал количество поврежденных наводнением домов в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время подсчитано, что около 12 тысяч домов были затоплены и повреждены. Кроме того, есть около 23 тысяч дач. Проведена техническая проверка более 3 тысяч домов. Из них 1 505 признаны непригодными, около 1 700 могут быть отремонтированы. Это информация из регионов, где паводок спадает, – сказал К.Мынбаев.

Спикер напомнил, что для оказания помощи людям, оставшимся без жилья, есть три механизма.