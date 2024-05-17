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    10:42, 17 Май 2024 | GMT +6

    Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне

    жылнама
    Фото: Kazinform

    В июне казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт. В этом году он выпадает на 17 июня, понедельник, и является выходным днем, передает корреспондент агентства Kazinform»

    Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

    Таким образом, в июне у казахстанцев появится дополнительный выходной день. 

    В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в этом месяце 11 выходных дней. При шестидневной – 6. 

    Теги:
    Праздник Общество Ислам
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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