Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне

В июне казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт. В этом году он выпадает на 17 июня, понедельник, и является выходным днем, передает корреспондент агентства Kazinform»

Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

Таким образом, в июне у казахстанцев появится дополнительный выходной день.

В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в этом месяце 11 выходных дней. При шестидневной – 6.