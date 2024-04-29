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    21:42, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Сколько детей родились в Жылыойском районе Атырауской области во время режима ЧП

    младенец
    Фото: Pixabay

    В Жылыойском районе Атырауской области 4 апреля текущего года было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком, 5 апреля был затоплен административный центр района - город Кульсары. С тех пор в Жылыойском районе родились 42 ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил директор Жылыойской центральной районной больницы Асулан Абдрахманов, из родившихся детей - 20 мальчики и 22 девочки.

    - В связи с паводком, некоторые дети родились в городе Атырау, в Мангистауской области. Мать двойни родила в городе Кульсары. Наша больница начала принимать пациентов 18 апреля. Сейчас в ней находятся 8 женщин с новорожденными. Состояние матерей и детей стабильное, – сказал Асулан Абдрахманов.

    По его словам, на учете в больнице состоят 1 073 беременные женщины.

    Ранее сообщалось, что врачи и скорая помощь в Жылыойском районе работают в штатном режиме.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Дети Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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