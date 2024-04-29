Сколько детей родились в Жылыойском районе Атырауской области во время режима ЧП

В Жылыойском районе Атырауской области 4 апреля текущего года было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком, 5 апреля был затоплен административный центр района - город Кульсары. С тех пор в Жылыойском районе родились 42 ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил директор Жылыойской центральной районной больницы Асулан Абдрахманов, из родившихся детей - 20 мальчики и 22 девочки.

- В связи с паводком, некоторые дети родились в городе Атырау, в Мангистауской области. Мать двойни родила в городе Кульсары. Наша больница начала принимать пациентов 18 апреля. Сейчас в ней находятся 8 женщин с новорожденными. Состояние матерей и детей стабильное, – сказал Асулан Абдрахманов.

По его словам, на учете в больнице состоят 1 073 беременные женщины.

Ранее сообщалось, что врачи и скорая помощь в Жылыойском районе работают в штатном режиме.