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    12:21, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько детей охвачены активным летним отдыхом в РК

    Сколько детей охвачены активным летним отдыхом в РК
    Фото: Правительство РК

    Вопросы организации летнего отдыха для детей рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    О работе летних лагерей доложил вице-министр просвещения Едил Оспан. С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях.

    При организации отдыха особое внимание уделяется безопасности детей. Еще до их отправки специалисты санитарно-эпидемиологических служб тщательно проверяли оздоровительные объекты. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова отметила, что санитарная обстановка в лагерях находится на постоянном контроле.

    В регионах были также приняты планы по тематическому наполнению летнего отдыха детей. В них, помимо программ в лагерях, предусмотрены и другие познавательные мероприятия. Здесь возникает вопрос обеспечения безопасности при перевозке детей. В этой связи заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха напомнил о необходимости заблаговременно уведомлять отделы полиции о планируемых поездках. В таких случаях для обеспечения безопасности на дороге будет организовано сопровождение патрульными машинами.

    — Вопрос активного летнего отдыха детей должен быть на особом контроле. Необходимо создать все условия для того, чтобы ученики с максимальной пользой провели каникулы. В этом деле важна согласованная работа заинтересованных государственных органов. Координация этой работы возложена на Министерство просвещения, — отметила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство Минпросвещения РК летний отдых Дети Здоровье летний лагерь
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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