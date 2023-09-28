750 млн тенге в год сэкономит государство за счет ликвидации холдинга «Зерде»

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности сообщили об экономическом эффекте, достигнутом за счет ликвидации холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В результате ликвидации холдинга «Зерде» исключены лишние управленческие звенья, установлено четкое разделение ответственности. Государство сэкономит средства порядка 750 млн тенге в год, которые ежегодно направлялись на покрытие административных расходов холдинга, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

В министерстве напомнили, что ликвидация холдинга «Зерде» завершена 18 июля 2023 года, с момента исключения бизнес-идентификационного номера холдинга «Зерде» из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, в связи с ликвидацией юридического лица.



- В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2022 года 337, функции сервисного интегратора «электронного правительства» перешли в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В период ликвидации холдинга «Зерде», МЦРИАП организована мониторинговая группа по трудоустройству. Согласно мониторинговым мероприятиям сотрудники, изъявившие перейти в подведомственные организация МЦРИАП были трудоустроены в АО «НИТ», РГП «ЦПЦП» и Астана хаб, - говорится в ответе.



В августе прошлого года сообщалось о решении по ликвидации холдинга «Зерде». В апреле 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде». Во время расширенного заседания Правительства Президент выразил недовольство ходом цифровизации в стране.