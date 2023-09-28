РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    750 млн тенге в год сэкономит государство за счет ликвидации холдинга «Зерде»

    холдинг «Зерде»
    Фото: МИА «Казинформ»

    В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности сообщили об экономическом эффекте, достигнутом за счет ликвидации холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - В результате ликвидации холдинга «Зерде» исключены лишние управленческие звенья, установлено четкое разделение ответственности. Государство сэкономит средства порядка 750 млн тенге в год, которые ежегодно направлялись на покрытие административных расходов холдинга, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

    В министерстве напомнили, что ликвидация холдинга «Зерде» завершена 18 июля 2023 года, с момента исключения бизнес-идентификационного номера холдинга «Зерде» из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, в связи с ликвидацией юридического лица.


    - В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2022 года 337, функции сервисного интегратора «электронного правительства» перешли в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В период ликвидации холдинга «Зерде», МЦРИАП организована мониторинговая группа по трудоустройству. Согласно мониторинговым мероприятиям сотрудники, изъявившие перейти в подведомственные организация МЦРИАП были трудоустроены в АО «НИТ», РГП «ЦПЦП» и Астана хаб, - говорится в ответе.
     

    В августе прошлого года сообщалось о решении по ликвидации холдинга «Зерде». В апреле 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде». Во время расширенного заседания Правительства Президент выразил недовольство ходом цифровизации в стране.

    Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета, - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Экономика Миннацэкономики
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!