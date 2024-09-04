Сколько денег рядовые американцы выделяют кандидатам в президенты США

До выборов президента США осталось два месяца. Собственный корреспондент агентства Кazinform поинтересовался у граждан в Вашингтоне, кому из кандидатов они отдают свое предпочтение, и сколько средств жертвуют в поддержку своих избранников.

Опрос проводился среди жителей двух центральных районов города Вашингтон. Было опрошено 30 человек.

Нужно отметить, что обсуждение политической тематики и вопроса финансовой поддержки того или иного кандидата в условиях предстоящих президентских выборов в США является довольно «деликатной» темой даже для открытого американского общества.

Вместе с тем, по итогам беседы с жителями Вашингтона сложилось впечатление, что несмотря на поддержку определенного кандидата, не все готовы жертвовать денежные средства, в том числе крупные суммы. Среди опрошенных, жители примерно в равной степени поделились на тех, кто готов донатить, а кто нет.

Так, например, Шон отметил, что будет участвовать в электоральной кампании США и свой голос отдаст за Камалу Харрис. В настоящее время им выделены средства в поддержку своего кандидата, но точную сумму он не сообщил, отметив, что она в диапазоне от $250 до $1000. Свой выбор он объяснил простым решением, Камала Харрис — единственный жизнеспособный кандидат на выборах, в отличии от ее политического оппонента.

Жительница Вашингтона, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что также поддерживает Камалу Харрис и пожертвовала на ее президентскую кампанию $100.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Морган Дункан также поддерживает кандидата в президенты от Демократической партии, которую олицетворяет с демократией и свободой в отличии от Дональда Трампа. Он пожертвовал на кампанию «Харрис — Уолз» $25. По мнению Моргана Дункана, Дональд Трамп — не подходит на роль президента и голосование за него может стать фатальным для страны.

Ко второй группе американских избирателей относится Адам, который не делал никаких пожертвований ни одному из кандидатов в президенты США. Но, на предстоящих выборах отдаст свой голос за вице-президента Камалу Харрис, которая соответствует его политическим ценностям. Он считает ее тем человеком, который нужен стране.

Несмотря на поддержку Дональда Трампа на предстоящих выборах, Майк также не вносил денежных средств в поддержку своего кандидата в президенты. Выбор Майка связан с убеждением, что Камала Харрис не сможет проводить самостоятельную политику, поскольку, по его мнению, очень сильно связана с администрацией Байдена, а их политика его разочаровывает.

Среди жителей Вашингтона также есть граждане, которые еще не сделали свой окончательный выбор в пользу того или иного кандидата.

Одним из таких «колеблющихся» избирателей является Джулиан Мосс, который будет участвовать на выборах, но он еще не определился с кандидатом. Джулиан отметил, что будет рассматривать возможную третью сторону, в том числе потенциального представителя от «партии зеленых». При этом Джулиан не исключает пожертвований небольшой суммы в будущем до $100, когда определится со своим решением.

Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону о предвыборной кампании США существуют лимиты на взносы, в том числе от физических лиц. Так, индивидуальный взнос в комитет кандидата в президенты США не должен превышать $3300 за весь период выборов.