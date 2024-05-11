Сколько читает казахстанская молодежь?

Наиболее активными читателями является молодежь — 51%, 27% — составляют профессорско-преподавательский состав, госслужащие и специалисты по разным отраслям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

По показателям информационной системы библиотеки КазНЭБ, самой запрашиваемой литературой является отраслевая литература (философия, медицина, математика, искусство) — 69%, художественная литература — 31%.

Если обратиться к статистике, то литературу по медицине запрашивали 23 059 читателей, психологии — 6 918, религии — 2 305, географии 12 105.

Художественная литература также пользуется спросом среди читательской аудитории библиотеки.

Запросы по жанрам художественной литературы распределились следующим образом: романы — 33%, детективы — 19%, историческая беллетристика — 15%, фэнтези — 13%, приключенческая — 12%, детская — 8%.

В среднем, казахстанская молодежь прочитывает 10-12 книг в год. В числе любимых — произведения детских писателей ХХ века и современности. Большинство респондентов из числа молодежи считает, что чтение в их жизни — часть учебы — 55%, воспринимают чтение как обязанность 5%, для 40% — это полезное (любимое) времяпрепровождение.

Согласно данным электронной библиотеки (КазНЭБ), в первом квартале текущего года книги скачивали и просматривали 1 331 503 раза, периодические издания — 178 623, авторефераты и диссертации — 81 524, аудио-видео документы — 24 492. Пользователи КазНЭБ из 102 стран мира.