Сколько человек в Казахстане страдают от аллергии

Как отмечают в Минздраве РК, в регионах с наличием промышленных центров и крупных городах, как Астана и Алматы, распространенность выше, что связано с выбросом выхлопных газов и прочих продуктов переработки, разнообразия природных аллергенов.

— Особую тревогу вызывает рост числа анафилактических реакций, включая тяжелые и фатальные случаи. Эти реакции чаще всего фиксируются у лиц трудоспособного возраста. Согласно различным исследованиям, распространенность лекарственной аллергии составляет от 0,04 до 3,1%. Лекарственные препараты являются основной причиной тяжелых и смертельных анафилактических реакций среди взрослого населения. На втором месте — пищевая аллергия. При развитии тяжелой анафилактической реакции пациент находится в критическом состоянии до оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Министерством здравоохранения утверждены стандарты оказания аллергологической помощи, включая меры по профилактике лекарственной гиперчувствительности, диагностике и лечению заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница и другие. Также утвержден клинический протокол по лекарственной гиперчувствительности.

Во всех медицинских кабинетах, где проводится работа с лекарственными препаратами, обязательно наличие аптечки и алгоритма по оказанию помощи при анафилактическом шоке.

В аллергологических кабинетах утверждены стандарты операционных процедур, направленные на профилактику побочных реакций при проведении аллергологических исследований in vivo.

Одним из приоритетных направлений также является обеспечение безопасности пищевых продуктов. В условиях роста пищевой сенсибилизации важным остается соблюдение правил маркировки аллергенов в розничной торговле и общественном питании, включая обязательное информирование о наличии таких пищевых аллергенов, как ракообразные и моллюски, яйца, рыба, молоко, горчица, арахис, кунжут, соя, орехи.

Минздрав продолжает реализацию системных мер по обеспечению аллергологической безопасности, улучшению доступности медицинской помощи и повышению качества диагностики аллергических заболеваний.

Ранее мы писали, почему в Алматы все больше аллергиков.