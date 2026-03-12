Сколько человек уклоняются от службы в армии в Кызылординской области

По данным областного департамента по делам обороны, из них более 400 призывников должны пополнить ряды Вооруженных сил, около 300 — Национальной гвардии, примерно 100 — Пограничной службы Комитета национальной безопасности, около 30 — Министерства по чрезвычайным ситуациям и более 15 молодых людей — Службы государственной охраны. Первая группа новобранцев с 17 марта отправится на службу в Пограничную службу.

— В прошлом году по установленному плану в ряды армии было призвано более 1400 жителей Приаралья. В настоящее время мы разыскиваем 1891 гражданина, из них 224 уже найдены. По остальным поисковые мероприятия продолжаются. Однако нельзя утверждать, что все они уклоняются от исполнения воинского долга перед Родиной. У некоторых мог смениться адрес проживания, возможно, они переехали в другой город. Есть и другие различные причины, — сказал исполняющий обязанности заместителя начальника департамента Нурлыбек Сейтханов.

По словам представителя ведомства, примерно у 25-30% призывников из Кызылорды имеются проблемы со здоровьем. Особенно много среди них тех, кто страдает заболеваниями зрения.

— Привлекать к военной службе молодых людей, состояние здоровья которых не позволяет служить, недопустимо. Мы не призываем граждан, состоящих на учете в больницах или поликлиниках и имеющих заболевания. Если во время прохождения медицинского осмотра призывник заявляет о жалобах на здоровье, по решению врачебной комиссии он направляется на дополнительное обследование. Только после того, как по итогам проверки будет подтверждено, что он годен к службе, он может быть призван в армию. В социальных сетях иногда можно увидеть видеозаписи, на которых якобы показаны случаи принудительного увоза молодых людей в армию прямо с улицы или из общественных мест. Однако подобных случаев в области зарегистрировано не было. Это ограничено законом. Порядок таков: если гражданин получил повестку и не явился в призывной пункт, органы внутренних дел сначала объявляют его в розыск. После этого его обязаны доставить в призывной пункт только с места работы или по месту проживания, — сказал Нурлыбек Сейтханов.

Представитель департамента также остановился на условиях прохождения ускоренной военной подготовки. Речь идет о 40-дневном обучении, в котором по собственному желанию могут принять участие только молодые люди старше 24 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие право на отсрочку от исполнения воинской обязанности. Обучение проводится на платной основе в военно-технической школе. После окончания школы выдается свидетельство о прохождении военного курса.

В статье 35 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» указаны причины предоставления отсрочки от призыва на военную службу. К ним могут относиться семейные обстоятельства гражданина, получение образования, состояние здоровья и другие важные причины.

Напомним, в Западно-Казахстанской области в 2026 году планируется направить на срочную военную службу 1 391 молодого человека.